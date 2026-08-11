Фирма из Австрии поставляла в РФ средства для производства ракет: раскрыта целая сеть

Полиция Австрии / © Associated Press

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В Австрии раскрыли схему поставок в Россию подсанкционного оборудования для производства ракет и истребителей

Управление госбезопасности и разведки Австрии (DSN) раскрыло международную схему, с помощью которой российские производители вооружений получали оборудование в обход санкций Евросоюза, сообщило МВД страны.

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В центре расследования находилась венская компания, созданная специально для закупки подсанкционной продукции в интересах оборонного сектора рф — в частности, станков с ЧПУ и специального инструмента для металлообработки. Для маскировки реальных маршрутов использовалась международная сеть, состоящая из фиктивных структур в Турции, ОАЭ, Гонконге, беларуси, Кыргызстане, Южной Корее, Польше и Литве.

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Эта продукция применялась, помимо прочего, при производстве двигателей к крылатым ракетам и боевым самолетам, а также для сборки других видов военной техники.

Закупки для российских военных потребителей велись еще с 2019 года. После ужесточения ограничений цепочки поставок начали оформлять через третьи страны — в частности, Гонконг и Турцию. С 2022 года удалось доказать факт отгрузок предприятиям ВПК РФ на общую сумму свыше 3,3 млн евро. Выручка, полученная австрийским юрлицом, составила более 700 тыс. евро.

Еще 13 мая был задержан 28-летний управляющий директор и совладелец компании, гражданин Беларуси. Одновременно с этим силовики изъяли подсанкционное металлообрабатывающее оборудование и специнструмент на сумму около 140 тыс. евро. Обвиняемый находится под стражей.

Напомним, в Вене разоблачена агентурная сеть Путина: по меньшей мере 20 из 117 российских «дипломатов», аккредитованных в Австрии, имеют прямые связи с российскими спецслужбами.

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