Фитнес-приложение моряка выдало координаты авианосца Франции

Авианосец "Шарль де Голль" / © Associated Press

Реклама

Французский офицер невольно раскрыл точное местонахождение авианосца «Шарль де Голль» (Charles de Gaulle, R91) в Средиземном море из-за фитнес-приложения Strava.

Об этом пишет Le Monde.

Утром военный пробежал за 35 минут более 7 километров по палубе корабля. Для отслеживания результатов он воспользовался своими смарт-часами, подключенными к популярному приложению для спортсменов Strava.

Реклама

Поскольку профиль офицера был публичным, данные о его активности мгновенно попали в Сеть. Любой пользователь мог увидеть кругообразные движения посреди моря и геолокацию к северо-западу от Кипра, примерно в 100 км от побережья Турции.

Отмечается, что хотя само присутствие французской авианосной группы в регионе не было тайной, точные координаты военных кораблей в море обычно строго конфиденциальны из соображений безопасности.

Это уже не первый громкий скандал, связанный с цифровыми следами военных. Журналисты Le Monde выяснили, что функция публикации маршрутов в Strava регулярно выдает локацию мировых лидеров.

Исследователи обнаружили профили агентов, охраняющих президента Франции Эммануэля Макрона и президента США Джо Байдена. К примеру, один из охранников Макрона регулярно публиковал маршруты пробежек непосредственно у Елисейского дворца.

Реклама

В США журналисты обнаружили более 150 аккаунтов сотрудников Секретной службы, в том числе 26 человек по личной охране Джо Байдена. Ранее «тепловые карты» активности пользователей Strava уже раскрывали точное расположение секретных военных баз США в Афганистане и Сирии.

Напомним, во время поездки в Киев генерал США Антонио Агуто получил травму головы после употребления алкоголя. Впоследствии он также потерял тубус с секретными материалами.