Фицо отказывается финансировать военную поддержку Украины / © Associated Press

Реклама

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна не будет участвовать ни в одной в европейской программе военной поддержки Украины.

Об этом сообщает Reuters и aktuality.sk.

«Я отказываюсь разрешать Словакии участвовать в любой финансовой программе, направленной на помощь Украине в управлении войной и военными расходами», — заявил Фицо.

Реклама

Словакия прекратила государственную военную помощь Украине, когда правительство Фицо пришло к власти в 2023 году, но все еще разрешало коммерческие продажи. Фицо не соглашается с государствами Европейского Союза по поводу войны, говоря, что решение не находится на поле боя.

Премьер Словакии также раскритиковал санкционную политику ЕС против России, заявив, что она наносит больший вред самой Европе. Он напомнил, что Словакия и Венгрия продолжают закупать российские энергоносители и теперь сталкиваются с последствиями американских санкций против компаний «Роснефть» и «Лукойл», которые вступят в силу в ноябре.

Ранее другой «друг Путина», премьер соседней Словакии Венгрии, рбан набросился с серьезными обвинениями на украинскую разведку.