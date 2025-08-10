Фицо использовал вульгарную аллегорию для Украины, комментируя переговоры Трампа и Путина

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо / © Associated Press

Реклама

Комментируя саммит президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путин, премьер-министр Словакии Роберт Фицо использовал вульгарную аллегорию для Украины.

Его заявление в социальных сетях цитирует издание Dnes24.

Словацкий премьер считает, что, чем бы ни закончились переговоры Трампа и Путина, больше всего пострадает Украина, которую, по его словам «Запад использовал, чтобы попытаться ослабить Россию», а поскольку эта попытка «потерпела неудачу», теперь Украине «придется дорого заплатить».

Реклама

Такая риторика является традиционной для этого пророссийского политика, но на этот раз он использовал оскорбительное для Украины сравнение из, по его словам, африканского фольклора.

«Помните старую африканскую истину, которую я так люблю повторять? Неважно, дерутся ли слоны или занимаются сексом, трава всегда страдает. Как бы ни завершились переговоры слонов 15 августа, трава пострадает — в этом случае Украина», — заявил Фицо.

Реакция украинского МИДа

В МИД Украины констатировали, что Роберт Фицо так и не осознал истинных причин преступного вторжения России и «опасности, которую несет заигрывание с государством-агрессором».

Во внешнеполитическом ведомстве также обратили внимание на использование словацким премьером откровенно оскорбительной риторики в адрес Украины и украинского народа.

Реклама

«Предостерегаем от использования недружественных фольклорных аллегорий и от попыток повысить политические рейтинги своей партии через подобные заявления. Это легкомыслие, которое оскорбляет память погибших, страдания миллионов украинских семей и жертвенность тех, кто борется за свободу», — говорится в заявлении МИД.

Украинские дипломаты отметили, что заявления Роберта Фицо диссонируют с духом добрососедства, солидарности и взаимоуважения, которые демонстрирует словацкий народ по отношению к Украине.

«Своими заявлениями господин Фицо оскорбляет и собственный народ», — подытожили в МИД.

Напомним, ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что политика Запада несет угрозу для мировой стабильности

Реклама

Кроме того, словацкий премьер допустил возможность выхода его страны из НАТО,заявив о пользе от политики нейтралитета.