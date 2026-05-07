Путин на параде 9 мая

На нынешнем «параде победы», который пройдет на Красной площади в Москве, «живым щитом» для российского диктатора Владимира Путина будет небольшое количество иностранных гостей. Традиционно столицу государства-агрессора посетят самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Об иностранных гостях путинского парада рассказал пропагандистам помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков.

По его словам, первым в Москву прилетит Александр Лукашенко, с которым Путин встретится уже завтра, 8 мая, за «дружеским ужином», во время которого диктаторы будут обсуждать «перспективы двусторонних отношений».

В субботу, 9 мая, в столице РФ ожидают единственного представителя из стран Евросоюза — словацкого премьер-министра Роберта Фицо. При этом лететь он будет в Москву обходным «северным» путем — через Чехию, Германию, Швецию и Финляндию. Время такого путешествия займет около 3,5 — 4 часов.

По словам Ушакова, 9 мая Путин проведет переговоры с премьером Словакии Фицо, а также с еще одним иностранным гостем — верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом.

Кроме упомянутых лиц, Кремль подтвердил присутствие на параде главы самопровозглашенной Абхазии Бадра Гунба с женой, президента Лаоса Тхонглуна Сисулита и президента также непризнанной Южной Осетии Алана Гаглоева.

Отдельно Кремль перечислил представителей Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины. В делегацию вошли министр внутренних дел Синиша Каран, председатель Народной скупщины Ненад Стевандич с женой, а также лидер партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик с женой.

Юрий Ушаков также заявил, что часть иностранных политиков сами изъявила желание приехать в Москву, хотя приглашений им не присылали.

«В этом году мы специальных приглашений не рассылали, но некоторые иностранные деятели вызвались посетить Москву в эти торжественные дни и участвовать вместе с нашим руководством в соответствующих мероприятиях 9 мая», — сказал помощник Путина.

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не будет участвовать в параде 9 мая в Москве.

