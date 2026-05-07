Фицо нашел дорогу на парад Путина: какие страны согласились пропустить самолет словацкой делегации

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо / © Associated Press

В преддверии парада 9 мая в Москве глава словацкого правительства Роберт Фицо был вынужден существенно изменить логистику своего перелета в столицу РФ из-за принципиальной позиции ряда государств.

Какие страны отказались пропускать борт Фицо и почему Запад сохраняет интерес к этой поездке, пишет словацкое издание Marker.

Запрет на пролет и новый маршрут

По информации дипломатических источников, Польша, Эстония, Латвия и Литва официально отказали словацкой делегации в использовании своего воздушного пространства. Поэтому самолет Роберта Фицо будет лететь в Москву по большой дуге — над территориями Чехии, Германии, Швеции и Финляндии, которые не высказали возражений относительно этого транзита.

Стоит отметить, что словацкий премьер является единственным лидером страны Евросоюза, который поддерживает регулярные прямые контакты с Кремлем. Ожидается, что политик не будет присутствовать на военном параде на Красной площади, чтобы хоть как-то продемонстрировать свое отношение к войне в Украине, однако планирует возложить цветы и провести двусторонние переговоры с российским диктатором.

Нефтяные проблемы Германии

Парадоксальность ситуации заключается в том, что западные и северные государства ЕС не препятствуют полету, а некоторые даже заинтересованы в получении инсайдерской информации по итогам этих переговоров в Москве. Особенно сложная ситуация сейчас у Германии, которой Россия с 1 мая этого года резко перекрыла экспорт нефти через северную ветку нефтепровода «Дружба».

Официально Берлин получал по этой трубе сырье из Казахстана, однако фактически речь шла о российской нефти, которая питала целые регионы. На фоне дипломатической напряженности между канцлером Фридрихом Мерцем и Вашингтоном, а также из-за проблем в Ормузском проливе, немецкая экономика остро нуждается в стабильности поставок, что заставляет немецкие власти искать косвенные каналы коммуникации с Кремлем через словацкого посредника.

В то же время в Эстонии и соседних странах придерживаются категорически иной позиции по этому противоречивому визиту. Как ранее жаловался сам словацкий премьер, государства-члены ЕС беспрецедентно запрещают полет над своей территорией лидеру другой страны Евросоюза, однако в Таллинне официально подтвердили свой принципиальный и непреклонный отказ.

«Фицо снова не получит разрешения на полет через эстонское воздушное пространство на пути в Москву, где он должен присутствовать 9 мая на параде, который служит для прославления агрессора. Мы отклонили это в прошлом году, и тот же принцип действует и сейчас», — заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна.

Напомним, накануне Сикорский неожиданно заявил, что Польша может пропустить самолет Фицо в Москву, но выдвинул словацкому премьеру условие. Варшава предложила Фицо, что закроет глаза на противоречивый визит в Москву в обмен на смену позиции Братиславы относительно поддержки Украины.

