Премьер Словакии Роберт Фицо / © Associated Press

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил глубокое возмущение из-за того, что, по его мнению, Европейский Союз якобы пытается воспрепятствовать возможной встрече между президентом США Дональдом Трампом и главой Кремля Владимиром Путиным в Будапеште.

Об этом Фицо заявил в своем сообщении в социальных сетях.

Словацкий премьер назвал эти попытки «печальным зрелищем».

По словам Фицо, уже «есть четкие доказательства попыток помешать» встречи Путина и Трампа «любой ценой». Среди таких примеров он привел «предупреждение Венгрии» о необходимости исполнения ордера Международного уголовного суда (МКС) на арест Путина. Это, вероятно, было ссылкой на заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского.

Фицо вновь раскритиковал позицию Евросоюза по поводу войны.

«Я всегда утверждал, что ЕС превратился в военный кабинет, что значительная часть государств-членов ЕС поддерживает войну в Украине, наивно считая, что таким образом можно ослабить и даже победить Россию», — сказал он.

В конце своего сообщения словацкий премьер четко очертил свою официальную позицию. Он отметил, что выступает за « скорейший саммит Трампа и Путина в Будапеште без каких-либо препятствий и с полной поддержкой ЕС».