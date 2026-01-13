Фицо обещал "ни одной пули", но Словакия бьет рекорды по экспорту оружия в Украину

© ТСН

Словакия увеличивает экспорт оружия в Украину, несмотря на то, что премьер Роберт Фицо перед вступлением в должность обещал «ни одной пули» для Киева.

Об этом ссылаясь на TVP World и официальные заявления чиновников Словакии сообщает Kyiv Post.

Со времени прихода к власти в октябре 2023 года премьер-министр Словакии Роберт Фицо, известный как один из самых пророссийских лидеров ЕС, заявил о прекращении военной помощи Украине. Он утверждает, что поставки вооружений только продолжает войну. Кроме того, Фицо критиковал санкции ЕС против Москвы и выступал против амбиций Украины по вступлению в НАТО. Он также встречался с Владимиром Путиным, что вызвало негативную реакцию других европейских лидеров, которые дистанцировались от президента РФ.

Несмотря на политику правительства в Братиславе, частные словацкие производители оружия активно продают вооружение Украине и получают значительные прибыли.

В 2024 году экспорт оружия Словакии вырос до €1,15 млрд, что составляет примерно 1% ВВП страны. Это почти вдвое больше, чем в 2023 году, и около в десять раз превышает показатели до начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Аналитическая компания Oxford Economics отмечает, что Словакия стала одним из самых быстрорастущих экспортеров оружия в мире относительно доли экспорта от ВВП, которая за период 2022-2024 годов достигла примерно 0,7%. По этому показателю Словакия опередила крупные страны-экспортеры, включая США, Польшу и Чехию.

Хотя данные за 2025 год еще не опубликованы, словацкий новостной портал SME оценивает, что экспорт вооружений мог достигать 1,7-2% ВВП — рекордный показатель для страны.

Заместитель министра обороны Словакии Игорь Меличер объяснил, что такая тенденция «не демонстрирует поддержку войны, а поддержку торговли». Он добавил, что правительство Словакии выполняет свое обещание «не отправлять ни одной пули со складов государства в Украину». Меличер также отметил, что страна уважает принципы свободного рынка, и ограничение деятельности оборонных компаний было бы лицемерным.

«Мы присоединились к ЕС из-за общих ценностей, мы уважаем свободный рынок. Поэтому ограничение оборонных компаний было бы достаточно лицемерным», — подчеркнул он.

Напомним, ранее мы писали о том, что Роберт Фицо, Петер Пеллегрини, Рихард Раши заявили, что Словакия прекращает военную помощь Украине.