Фицо обратился к НАТО: что он просит для Словакии

На встрече с генсеком НАТО Роберт Фицо затронул вопрос уязвимости воздушного пространства Словакии.

Автор публикации
Дарья Щербак
Роберт Фицо

Роберт Фицо / © Getty Images

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обратился в Североатлантический альянс с просьбой усилить защиту воздушного пространства своей страны. Соответствующее заявление он сделал во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Об этом 18 ноября сообщила пресс-служба словацкого правительства.

В ходе рабочего ужина стороны обсудили ключевые аспекты сотрудничества между НАТО и Словацкой Республикой. Роберт Фицо акцентировал внимание на том, что Братислава имеет суверенное право самостоятельно определять темпы и структуру своих оборонных расходов.

В этом контексте глава словацкого правительства обратился к руководству Альянса с конкретным запросом укрепить систему противовоздушной обороны Словакии.

Отдельной темой переговоров стала ситуация в Украине.

Премьер подчеркнул, что Словакия не будет передавать Украине летальное оружие на безвозмездной основе из составов своей армии.

В то же время, он уточнил важный нюанс: запрет не касается поставок вооружения в рамках коммерческих контрактов. То есть украинские заказы на словацких оборонных предприятиях будут выполняться и дальше. Кроме того, Фицо заверил, что Братислава будет продолжать оказывать Украине гуманитарную и другую нелетальную поддержку.

Напомним, недавно премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна не согласится с использованием замороженных российских активов для финансирования военных расходов Украины.

