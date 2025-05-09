Фицо обвинил Каллас в возведении "железного занавеса" между Европой и Россией

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо / © Associated Press

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что верховная представительница ЕС по внешней политике и безопасности Кая Каллас не имеет права его критиковать за визит к Путину. Это якобы его суверенное право премьер-министра независимого государства.

Соответствующее видеообращение Фицо опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.

«Я прибыл в Москву, чтобы почтить память более 60 тысяч солдат Красной Армии, погибших при освобождении Словакии», — объяснил Фицо цель своего визита.

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Он также обвинил Каллас в том, что она якобы работает над созданием «железного занавеса» между ЕС и Москвой, и подчеркнул, что он вообще не согласен с такой внешней политикой, ведь когда есть разногласия и недоразумения, необходимость диалога только увеличивается.

«Как член Еврокомиссии, у вас нет никаких полномочий критиковать суверенного премьер-министра суверенной страны, который конструктивно подходит ко всем вопросам европейской повестки дня. Я спрашиваю вас, как можно заниматься дипломатией и внешней политикой, если политики не будут встречаться и вести нормальный диалог по вопросам, по которым у них есть разногласия?» — заявил Фицо.

Он также предложил всем воспринимать его поездку в Москву как «попытку протянуть руку через железный занавес для нормального, дружественного сотрудничества и экономического сотрудничества с РФ».

Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо столкнулся с трудностями в организации визита в Москву на 9 мая из-за запрета пролета над странами Балтии. В четверг он сообщил, что ищет альтернативные маршруты, поскольку Литва, Латвия и Эстония закрыли небо для рейсов, следующих на российский парад победы.

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