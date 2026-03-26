Фицо обвинили в государственной измене: полиция начала расследование

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо / © Associated Press

В Словакии полиция начала расследование по обвинению премьер-министра Роберта Фицо в государственной измене и других уголовных преступлениях. Одним из оснований стали действия главы правительства, направленные на прекращение аварийных поставок электроэнергии в Украину.

Об этом сообщил глава словацкой оппозиционной партии «Свобода и солидарность» (SaS) Бранислав Грелинг в своей заметке на Facebook.

Ни полиция, ни Фицо пока публично не подтвердили и не опровергли эту информацию, но Грелинг утверждает, что полиция начала расследование по его заявлению, которое он подал еще в феврале этого года.

Политик отметил, что его обращение по поводу преступлений словацкого премьера в Генеральную прокуратуру через региональную прокуратуру было направлено для расследования в полицию.

«Я убежден, что Роберт Фицо подозревается в совершении серьезных преступлений, поэтому я ценю то, что прокуратура, а также полиция, принимают меры по этому делу и не замалчивают его», — добавил он.

Издание Aktuality сообщает, что представители SaS в конце февраля подали несколько уголовных обвинений, среди которых подозрение в злоупотреблении властью, государственной измене, бесчеловечном обращении, нарушении обязанностей по управлению чужим имуществом или теракте.

Примером преступных действий премьер-министра Словакии указано, в частности, прекращение аварийных поставок электроэнергии в Украину, которая подверглась нападению России.

Фицо объявил о прекращении этой помощи 23 февраля, заявив, что вернется к ней, если Украина возобновит транзит нефти в Словакию по нефтепроводу «Дружба».

Напомним, глава словацкого правительства поставил под сомнение заявления Киева о критических разрушениях магистрали, по которой осуществляется транзит российской нефти, и призвал ЕС усилить давление на президента Владимира Зеленского.

Ранее государственная энергетическая компания Словакии разорвала контракт на аварийные поставки электроэнергии украинской компании «Укрэнерго». Инициатором расторжения соглашения выступил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, а правительство страны одобрило соответствующее решение.