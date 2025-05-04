Фицо отреагировал на предупреждение Зеленского относительно парада 9 мая в Москве

Премьер-министр Словацкой Республики Роберт Фицо / © Associated Press

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Премьер-министр Словацкой Республики Роберт Фицо с насмешкой отреагировал на предупреждение Президента Украины Владимира Зеленского о возможной угрозе во время празднования 9 мая в Москве. Глава словацкого правительства заявил, что не планирует отменять визит в Россию, несмотря на оговорку украинского лидера.

Об этом он рассказал в ходе конференции.

Фицо заявил, что предупреждение украинского президента Владимира Зеленского о возможной угрозе иностранцам на параде в Москве 9 мая звучит как угроза. Зеленский в свою очередь на пресс-конференции в тот день отметил, что Россия может попытаться использовать провокации во время празднований, чтобы обвинить Украину в каких-то неправомерных действиях.

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Он приговорил обращение украинского лидера к иностранным лидерам, и подчеркнул, что Владимир Зеленский и все, кто делают такие заявления, «смешивают прошлое с настоящим».

«Я отвергаю такие угрозы из соображений безопасности. Я полностью уважаю, что безопасность участников является внутренним делом России. Но если господин Зеленский считает, что его возгласы заставят иностранные делегации не приехать, он глубоко ошибается. Но мне пришлось высказать свое осуждение такого способа выражения», — сказал он.

Политик заявил, что ему жаль из-за заявлений Владимира Зеленского и других, которые, по его мнению, смешивают прошлое с настоящим. Фицо также критиковал Украину за отказ от предложения о перемирии по случаю празднования 80-летия победы. Он добавил, что если Зеленский не намерен поздравить с праздником, то он мог бы хотя бы промолчать.

«Это большое неуважение, когда кто-то стране, которая имела наибольший вклад в победу над фашизмом и понесла абсолютно величайшие жертвы, которые мы можем себе представить, говорит: „Ну празднуйте, мы вам там может бросим какой-нибудь дрон или что-нибудь подобное“. Для меня это неприемлемые вещи», — добавил Фицо.

Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент Сербии Александр Вучич заболели накануне поездки в Москву парадом 9 мая.

Также сообщалось, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что, несмотря на требования ЕС, все же намерен поехать на парад в Москву 9 мая.