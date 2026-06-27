Премьер-министр Словакии Роберт Фицо / © Associated Press

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Правительство Словакии намерено официально отказаться от участия в совместных программах финансирования военных нужд и закупки оружия для украинской армии. Такое решение политики обосновывают страхом эскалации конфликта и гипотетическим падением беспилотников на мирные жилые кварталы соседних государств.

Об этом сообщает словацкое издание Aktuality.

Демарш на саммите НАТО

В начале июля на саммите НАТО лидеры государств-членов планируют утвердить выделение миллиардов долларов на закупку нового вооружения для ВСУ. Этот масштабный план также подразумевает существенное расширение европейских производственных мощностей для обеспечения долгосрочных оборонных потребностей. Однако Братислава считает такую коллективную инициативу слишком массивной и отказывается принимать в ней какое-либо финансовое участие.

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На следующей неделе руководство страны проведет срочное совещание с участием министра обороны по согласованию общей позиции. Главная цель этой встречи состоит в том, чтобы лишить национальную делегацию полномочий на подписание соглашений о безопасности. Чиновники категорически не желают втягивать свое государство в дополнительные военные займы или новые программы финансирования соседей.

Устрашение Третьей мировой

Глава словацкого правительства Роберт Фицо признал, что физически не сможет запретить другим странам добровольно складываться на военные нужды Киева. В то же время, он начал активно запугивать собственное общество катастрофическими последствиями такого снабжения передового вооружения. По его словам, даже случайное падение украинского или российского дрона на европейский жилой дом может мгновенно спровоцировать глобальный конфликт.

"За Словакию говорю: никакой поддержки войны, Словакия не будет оплачивать военные расходы Украины", - заявил премьер-министр.

Европейские аналитики по безопасности продолжают настаивать на том, что российская агрессия фундаментально и надолго изменила ситуацию на континенте. Именно поэтому Альянс требует от своих союзников взять на себя большую ответственность и инвестировать в дальнобойные ракеты и современные системы ПВО. Однако словацкие власти сознательно игнорируют эти коллективные вызовы безопасности в угоду собственным внутриполитическим интересам.

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Напомним, после политических перемен в Венгрии Центральная Европа оказалась в новой политической реальности. Вместе со сменой власти в Будапеште изменился баланс сил в регионе, а Фицо потерял союзника, который годами помогал ему чувствовать себя уверенно в конфликтах с Брюсселем.

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