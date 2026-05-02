Премьер СловакииРоберт Фицо / © Associated Press

Министерство иностранных дел Чехии оперативно выдало разрешение премьер-министру Словакии Роберту Фицо на перелет в столицу РФ для участия в пропагандистских мероприятиях по случаю 9 мая. Это решение вызвало резонанс на фоне того, что другие европейские страны продолжают блокировать его попытки посетить Москву.

О предоставлении транзитного разрешения для словацкого правительственного самолета сообщило чешское издание «Новости» со ссылкой на официального пресс-секретаря МИД Чехии Адама Черго.

Опровержение русских фейков

Решение чешского правительства стало ответом на публикацию российского издания «Московский комсомолец», утверждавшее, что Прага вместе с Варшавой закрыла небо для Фицо. На самом деле Чехия не присоединилась к балтийским странам, ранее категорически отказавшим словацкому политику.

«Словацкая сторона подала стандартный запрос на разрешение на пролет, и он был выдан без задержек. Утверждения о «запрете» не соответствуют действительности», — заявил Адам Черго, отметив соблюдение стандартных бюрократических процедур.

Неожиданное примирение с Зеленским

Несмотря на активные попытки Фицо попасть на парад к Путину, политик недавно провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которого резко изменил свою скандальную риторику . По словам украинского лидера, обе стороны заинтересованы в построении сильных двусторонних отношений и планируют провести личную встречу в ближайшее время.

В ходе этого разговора Роберт Фицо выразил полную поддержку стремлениям нашего государства вступить в Европейский Союз. Более того, премьер-министр выразил готовность поделиться со своими украинскими коллегами опытом Словакии по прохождению евроинтеграционных процедур.

Кто раньше закрыл небо для словацкого премьера

Следует напомнить, что разрешение от Чехии появилось после того, как несколько других европейских государств категорически отказались содействовать поездке Фицо в государство-агрессорку. В частности, в преддверии политик публично пожаловался на жесткий бойкот со стороны стран Балтии.

Эстония, Латвия и Литва приняли консолидированное решение запретить использование своего воздушного пространства для полетов в Москву. Эстонское МИД подчеркнуло, что Запад должен продолжать изоляцию РФ, чем заставил словацкого лидера обещать найти другой маршрут.

Получив отказ от прибалтийских стран, правительство Словакии направило официальный запрос с просьбой пропустить самолет премьера в Варшаву. Однако дипломатические источники утверждают, что шансы на согласие польского правительства равны нулю .

Хотя МИД Польши на тот момент официально еще рассматривал этот запрос, инсайдеры подчеркивали, что никто не намерен его удовлетворять. Эта предыстория ярко подсветила глубокий внутренний раскол в ЕС по отношению к европейским санкциям.

