- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 476
- Время на прочтение
- 2 мин
Фицо поддержал Орбана в споре с Зеленским и обвинил президента Украины в "шантаже"
Премьер Словакии Роберт Фицо поддержал Виктора Орбана в споре с Владимиром Зеленским и заявил, что из-за таких заявлений другие страны ЕС могут заблокировать кредит Украине.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил поддержку венгерскому коллеге Виктору Орбану на фоне дипломатического спора с президентом Украины Владимиром Зеленским из-за блокирования Венгрией финансовой помощи Киеву.
Об этом Фицо написал в Х.
Он обвинил Зеленского в «шантаже» и заявил, что если такая риторика будет продолжаться, другие страны ЕС также могут заблокировать кредит для Украины в 90 млрд евро.
«Я выражаю полную солидарность с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Если украинский президент продолжит действовать таким образом, может случиться, что и другие государства-члены ЕС заблокируют кредит в 90 миллиардов для Украины», — заявил Фицо.
Он также призвал руководство Европейского Союза отреагировать на высказывания президента. В частности, слова Фицо были адресованы президентке Еврокомиссии Урсули фон дер Ляен, главе Европейского совета Антониу Кошти и верховной представительнице ЕС по иностранным делам Каи Каллас.
Что сказал Зеленский
Слова украинского президента Владимира Зеленского, вызвавшие возмущение в Будапеште, прозвучали 5 марта. Он прокомментировал блокирование Венгрией решения о предоставлении Украине кредита в 90 млрд долларов и выразил надежду, что «одно лицо в ЕС» не будет препятствовать этому решению.
«Иначе дадим адрес этого лица нашим Вооруженным силам — пусть они ему позвонят и пообщаются с ним на своем языке», — заявил президент Украины.
Эта фраза вызвала резкую реакцию в Венгрии. Министр иностранных дел Петер Сиярто заявил, что такие слова «переходят все границы», а представитель правительства Золтан Ковач назвал их «открытой угрозой».
К критике Зеленского приобщилась даже венгерская оппозиция. Лидер партии «Тиса» Петер Мадяр заявил, что ни один иностранный лидер не имеет права угрожать венграм, и призвал президента Украины объяснить свои слова или отозвать их.
Сам Виктор Орбан в ответ заявил, что высказывания Зеленского были направлены не против него лично, а против всей Венгрии.
«Он угрожает Венгрии. Но, к сожалению, для него он не может помешать мне защищать венгерские семьи», — написал венгерский премьер в соцсети X.
Спор возник на фоне конфликта между Киевом и Будапештом из-за блокирования Венгрией решений по финансовой поддержке Украины, а также заявлений Орбана о возможности возобновить работу нефтепровода «Дружба».