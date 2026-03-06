Фицо поддержал Орбана в споре с Зеленским и обвинил президента Украины в "шантаже"

Фицо поддержал Орбана и раскритиковал Зеленского / © Associated Press

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил поддержку венгерскому коллеге Виктору Орбану на фоне дипломатического спора с президентом Украины Владимиром Зеленским из-за блокирования Венгрией финансовой помощи Киеву.

Об этом Фицо написал в Х.

Он обвинил Зеленского в «шантаже» и заявил, что если такая риторика будет продолжаться, другие страны ЕС также могут заблокировать кредит для Украины в 90 млрд евро.

«Я выражаю полную солидарность с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Если украинский президент продолжит действовать таким образом, может случиться, что и другие государства-члены ЕС заблокируют кредит в 90 миллиардов для Украины», — заявил Фицо.

Он также призвал руководство Европейского Союза отреагировать на высказывания президента. В частности, слова Фицо были адресованы президентке Еврокомиссии Урсули фон дер Ляен, главе Европейского совета Антониу Кошти и верховной представительнице ЕС по иностранным делам Каи Каллас.

Что сказал Зеленский

Слова украинского президента Владимира Зеленского, вызвавшие возмущение в Будапеште, прозвучали 5 марта. Он прокомментировал блокирование Венгрией решения о предоставлении Украине кредита в 90 млрд долларов и выразил надежду, что «одно лицо в ЕС» не будет препятствовать этому решению.

«Иначе дадим адрес этого лица нашим Вооруженным силам — пусть они ему позвонят и пообщаются с ним на своем языке», — заявил президент Украины.

Эта фраза вызвала резкую реакцию в Венгрии. Министр иностранных дел Петер Сиярто заявил, что такие слова «переходят все границы», а представитель правительства Золтан Ковач назвал их «открытой угрозой».

К критике Зеленского приобщилась даже венгерская оппозиция. Лидер партии «Тиса» Петер Мадяр заявил, что ни один иностранный лидер не имеет права угрожать венграм, и призвал президента Украины объяснить свои слова или отозвать их.

Сам Виктор Орбан в ответ заявил, что высказывания Зеленского были направлены не против него лично, а против всей Венгрии.

«Он угрожает Венгрии. Но, к сожалению, для него он не может помешать мне защищать венгерские семьи», — написал венгерский премьер в соцсети X.

Спор возник на фоне конфликта между Киевом и Будапештом из-за блокирования Венгрией решений по финансовой поддержке Украины, а также заявлений Орбана о возможности возобновить работу нефтепровода «Дружба».