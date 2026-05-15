Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о необходимости прямого диалога между европейской стороной и Россией для достижения мирных договоренностей. По его мнению, в этих переговорах должен участвовать посредник, хорошо понимающий русскую душу и политику Кремля.

Об этом сообщает словацкий телеканал HNtelevizia.

Обоснование необходимости диалога

Словацкий премьер-министр убежден, что завершение войны и подписание мирных соглашений невозможны без установления прямых контактов с Москвой. Фицо выразил непонимание из-за отсутствия коммуникации европейских лидеров с руководителем РФ.

«Почему ради всего святого, вы не идете к нему и не ведете диалог? Мы должны вести с Россией нормальный диалог», — подчеркнул Роберт Фицо.

Кандидатура Герхарда Шредера как посредника

В этом контексте глава словацкого правительства упомянул недавнее заявление Владимира Путина о возможном привлечении бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера как посредника в будущих мирных переговорах.

По оценке Фицо, такое предложение со стороны главы Кремля обусловлено глубоким пониманием немецким политиком специфики российских процессов.

«Просто Путин хочет человека, хотя бы немного знающего эту российскую душу», — отметил Фицо.

Напомним, что в европейских политических кругах все активнее обсуждают кандидатуру бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель на роль посредника с Россией.

Ранее в РФ в очередной раз попытались обвинить европейские страны в прямом «противостоянии» с Москвой. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Европейский Союз якобы является непосредственным участником конфликта на стороне Киева.

