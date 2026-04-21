Фицо рвется к Путину на парад 9 мая, но напоролся на Польшу: перелет "блокируют"

Роберт Фицо / © Associated Press

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо решил все же наведаться к своему другу Путину на 9 мая в Москву. Однако теперь он просит разрешения у Польши, чтобы его самолет был пропущен в РФ. Варшава уже получила официальный запрос от Братиславы на этот перелет.

Об этом сообщил спикер польского МИД Мацей Вевер в комментарии агентству PAP.

Позволит ли Польша перелет Фицо в Москву

Несмотря на то, что официально запрос Словакии еще рассматривается, источники издания Fatto Quotidiano утверждают, что положительного решения не будет.

«Запрос премьер-министра Словакии о предоставлении разрешения официально оценивается и будет рассматриваться еще некоторое время, но никто не намерен его предоставлять. Это на 100% точно», — сообщил дипломатический источник.

Отмечается, что такой шаг подчеркивает внутренний раскол в ЕС, поскольку позиция Фицо по поводу санкций против РФ и военной поддержки Украины контрастирует с политикой правительства Дональда Туска.

Предыдущие отказы стран Балтии

«Друг Путина» Роберт Фицо ранее уже жаловался, что Литва и Латвия не позволили ему использовать их территорию для перелета в столицу РФ на «кремлевский праздник». Впоследствии к этому решению присоединилась Эстония.

В эстонском МИД подчеркнули, что ни одна страна не может использовать их воздушное пространство для укрепления связей с Россией в то время, когда РФ продолжает нарушать международные нормы и совершать агрессию против Украины. Несмотря на эти запреты, Фицо заявил, что будет искать альтернативные маршруты, чтобы попасть по приглашению Владимира Путина в Москву.

Визит Фицо в Москву — последние новости

Напомним, глава словацкого правительства Роберт Фицо подтвердил намерение снова посетить Москву на торжестве 9 мая. Однако реализация планов словацкого политика, известного своей лояльностью к Кремлю, под вопросом из-за логистических проблем с перелетом в столицу РФ.

Словацкий премьер подчеркнул, что, несмотря на официальный отказ Литвы и Латвии в использовании их воздушного пространства для путешествия в Москву, он планирует найти альтернативный путь, как это ему удалось сделать в прошлом году.

В Европейской комиссии ранее заявили, что страны ЕС договорились отклонять приглашения на политические меры в России.