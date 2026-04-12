Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Мир
115
1 мин

Фицо публично поддержал Орбана в преддверии выборов в Венгрии

Премьер Словакии пожелал Орбану добиться всех политических целей и назвал его «решительным защитником национальных интересов».

Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Фицо и Орбан / © Associated Press

В преддверии парламентских выборов в Венгрии лидер Словакии Роберт Фицо выразил поддержку премьер-министру Виктору Орбану.

«Желаю Виктору Орбану достичь всех его политических целей на парламентских выборах. За свою долгую политическую карьеру я никогда не встречал столь решительного защитника суверенитета и национальных интересов своей страны, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан», — написал премьер Словакии в соцсети X.

Опросы общественного мнения свидетельствуют, что Орбан может потерять власть в результате воскресных выборов после 16 лет пребывания у власти.

Во времена находящегося у власти Фицо уже в четвертый раз с 2023 года, Словакия стала ключевым союзником Венгрии: обе страны поддерживают теплые отношения с Москвой, выступают против санкций ЕС и продолжают закупать российскую нефть и газ.

Обе страны вступали в конфликт с институтами ЕС по поводу соблюдения верховенства права.

