Фицо разыгрывает карту Орбана: как антиевропейская риторика прикрывает внутренний кризис в Словакии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо / © Associated Press

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который в последние недели угрожал ветировать 18-й пакет санкций ЕС против России, неожиданно дал заднюю канун голосования. В Брюсселе с облегчением приняли его заявление о поддержке санкций, однако в самой Словакии шаг Фицо назвали не иначе как театральным шоу для электората.

Об этом пишет DW.

Фицо, которого часто сравнивают с венгерским премьером Виктором Орбаном, применил такую же тактику: громкие заявления о национальном суверенитете, угрозы ЕС кризисом, а затем неожиданное согласие — без очевидной выгоды.

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В видеообращении поздно вечером он признал санкционный план Еврокомиссии "абсурдным", но отказ поддержать его - "контрпродуктивным". И хотя он заявил, что получил определенные уступки от Брюсселя, по сути все договоренности были достигнуты еще до финального этапа переговоров.

Аналитики отмечают: главной проблемой для Словакии был план RePowerEU, предусматривающий отказ от российского газа с 2028 года. Словакия же имеет действующий контракт с Газпромом до 2034-го и в значительной степени зависит от его поставок. Следовательно, Братислава стремилась к исключениям и финансовой поддержке для компенсации энергетических затрат. И эти условия, по словам дипломатов, были согласованы заранее.

Несмотря на это, Фицо удалось использовать ситуацию для создания образа борца с брюссельскими бюрократами перед собственными избирателями. Однако дома его поступки вызвали шквал критики. Оппозиция назвала это "вредным спектаклем", который изолирует Словакию от партнеров и создает видимость политической деятельности вместо реальных решений.

Финансовая ситуация в стране остается критической: в 2023 году дефицит бюджета достиг 5,3% ВВП, и коалиционное правительство пока не предложило четкого плана стабилизации. Наоборот — после ряда непопулярных мер власти раздали дорогие “подарки” избирателям, в частности, дотации на энергетику и так называемую “13-ю зарплату”.

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В этом контексте игра Фицо на антиевропейских настроениях скорее выглядит попыткой сместить фокус общественного внимания по экономическим проблемам. И хотя он снял свое вето, остается вопрос: сколько еще раз словацкий премьер будет играть роль Орбана – и не превратится ли страна окончательно в политического изгоя в сердце Европы?

Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо вечером в четверг, 17 июля 2025 года, объявил, что даст указание словацким представителям в ЕС поддержать 18-й пакет санкций против России.