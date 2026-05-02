Фицо шокировал неожиданным заявлением после "перемирия" с Зеленским
Словакия официально поддерживает вступление Украины в ЕС и настаивает, что условия мира должен определять только Киев.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны обсудили двусторонние отношения, евроинтеграционное движение и условия возможного завершения войны.
Об этом заявил Фицо после телефонного разговора.
По словам Фицо, несмотря на то, что Братислава и Киев иногда имеют разные взгляды на определенные политические процессы, оба государства стремятся развивать партнерство.
«Несмотря на то, что мы имеем разные мнения на некоторые темы, имеем общий интерес в хороших и дружеских отношениях между Словакией и Украиной», — написал премьер.
Отдельной темой обсуждения стали амбиции Украины по вступлению в Европейский Союз. Словакия подтвердила готовность поддерживать этот процесс, поскольку заинтересована в безопасности на своих восточных границах.
«Я подтвердил, что Словакия поддерживает амбиции Украины присоединиться к ЕС, потому что Словакия хочет, чтобы Украина как наш сосед была стабильной и демократической страной», — отметил Фицо.
Также он сделал четкое заявление об условиях завершения российско-украинской войны, отметив субъектность Киева в этом вопросе.
«Я также подчеркнул, что ни одно мирное соглашение в военном конфликте с РФ невозможно без согласия украинской стороны», — подчеркнул премьер-министр.
Политики не только обсудили текущую ситуацию, но и договорились о дальнейших шагах в двусторонних отношениях. Уже в ближайшее время лидеры обоих государств смогут пообщаться лично.
«Мы договорились кратко встретиться в понедельник в Ереване на саммите ЕПС, и что мы продолжим работу в формате совместных правительств, посещая друг друга в столицах наших стран», — резюмировал Фицо.
Примирение Зеленского и Фицо — последние новости
Напомним, Зеленский ранее сообщал о телефонном разговоре с премьер-министром Словакии Роберт Фицо, в ходе которого стороны обсудили развитие двусторонних отношений. По словам главы государства, обе стороны заинтересованы в укреплении сотрудничества. Также стороны обменялись приглашениями в Киев и Братиславу и договорились проработать возможность личной встречи.
К слову, министерство иностранных дел Чехии предоставило Фицо разрешение на транзитный перелет в Москву для участия в мероприятиях 9 мая. По данным чешских СМИ, словацкая сторона подала стандартный запрос, оперативно согласованный.
В то же время в МИД Чехии опровергли информацию российских медиа о якобы запрете на пролет, подчеркнув, что Прага действовала в рамках обычных процедур и не присоединялась к решениям отдельных европейских стран по блокированию визита.