Фицо снова собирается в Москву на 9 мая: что известно

Роберт Фицо и Путин / © Associated Press

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что планирует посетить Москву 9 мая для участия в мероприятиях, посвященных годовщине победы во Второй мировой войне.

Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном на странице его партии Smer в Facebook.

По словам Фицо, он намерен присутствовать на торжествах в Москве, посвященных победе над нацизмом.

Также словацкий премьер сообщил, что 6 июня планирует принять участие в мероприятиях во Франции, посвященных годовщине высадки союзников в Нормандии в 1944 году.

Фицо уже пытался уехать в Москву

В 2025 году Роберт Фицо также пытался посетить Москву на парад 9 мая, однако столкнулся с трудом из-за ограничений на полеты.

Тогда Литва, Латвия и Эстония закрыли свое воздушное пространство для самолетов, направлявшихся на праздничные мероприятия в России. В результате словацкому премьеру пришлось искать альтернативные маршруты.

Фицо планировал поучаствовать в церемонии возложения венков и провести двусторонние встречи в Кремле. Ожидалось, что он станет единственным главой правительства страны Евросоюза, которое лично прибудет на парад в Москве.

Позиция Евросоюза

В то же время в Европейской комиссии ранее напоминали, что страны ЕС договорились отклонять приглашения на политические меры в России.

Представитель Еврокомиссии Анита Гиппер заявила, что соответствующее решение было принято в 2022 году после полномасштабного вторжения России в Украину.

По ее словам, Москва использует меры к годовщине завершения Второй мировой войны для оправдания своей агрессии против Украины.

«Россия использует честь окончания Второй мировой войны для оправдания своей войны против Украины. Поэтому важно не придавать этому легитимность, участвуя в таких мероприятиях», — отметила Гиппер.

В то же время сам Роберт Фицо заявлял, что никто не может указывать ему, посещать ли Москву.

Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо планировал встречу с главой ЕС Урсулой фон дер Ляен, чтобы усилить давление на Украину и ускорить возобновление работы нефтепровода «Дружба». При этом он пригрозил, что Словакия может заблокировать крупный кредит ЕС для Киева.