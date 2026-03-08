Фицо усиливает давление на Украину из-за нефтепровода "Дружба"

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо / © Associated Press

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо анонсировал встречу с главой ЕС Урсулой фон дер Ляйен, чтобы усилить давление на Украину и ускорить возобновление работы нефтепровода «Дружба». При этом он пригрозил, что Словакия может заблокировать крупный кредит ЕС для Киева.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на видеоролик Фицо на Facebook, опубликованный в воскресенье, 8 марта.

Словацкий премьер сказал, что встретится с фон дер Ляйен в Париже и будет настаивать на том, чтобы эксперты посетили трубопровод «Дружба».

«Но самым важным сообщением будет то, что Словакия готова перенять эстафету от Венгрии, если это будет необходимо», — сказал Фицо, имея в виду блокирование кредита Украине от ЕС в размере 90 миллиардов евро.

«Блокирование этого огромного военного подарка Украине является законным инструментом для достижения восстановления поставок нефти», — цинично заявил Фицо.

Ранее Словакия уже прекратила аварийное электроснабжение в Украину из-за спора вокруг нефтепровода «Дружба».

Нефтепровод «Дружба»: какие и почему возник конфликт

Поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию через Украину были приостановлены с конца января после российского обстрела, который вызвал пожар, серьезно повредивший трубопровод.

Этот сбой спровоцировал один из самых ожесточенных конфликтов между Украиной и соседними Венгрией и Словакией, которые до сих пор импортируют российскую нефть и поддерживают связи с Москвой.

Украина утверждает, что трубопровод невозможно быстро отремонтировать.

Венгрия и Словакия обвинили Киев в намеренном затягивании восстановления по политическим причинам.

Недавно Венгрия наложила вето на новые санкции ЕС против России и предоставление Украине кредита в размере 90 миллиардов евро.

Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что нефтепровод «Дружба», по которому через территорию Украины транспортируется российская нефть в его страну, на самом деле пригоден к эксплуатации. В то же время он предположил, что Украина может умышленно повредить трубопровод так, как она это якобы сделала с «Северными потоками».