В Словакии подтвердили встречу Роберта Фицо с Владимиром Путиным 9 мая в Москве / © Associated Press

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время поездки в Москву 9 мая намерен встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным и может передать ему «послание» от президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом заявил государственный секретарь МИД Словакии Растислав Хованец, цитируемый SME.sk.

В словацком внешнеполитическом ведомстве подтвердили, что Фицо примет участие в церемонии возложения цветов к могиле неизвестного солдата в Москве, однако не будет присутствовать на военном параде.

По словам Хованца, «словацкий премьер в последнее время дважды контактировал с президентом Украины, поэтому во время разговора с Путиным сможет донести некоторые сигналы от Киева».

«Параллельно у него состоится встреча с президентом России, которому он сможет передать послание от президента Украины, с которым дважды контактировал на прошлой неделе. Также он сможет получить ценную информацию о том, как Путин оценивает усилия по завершению войны», — заявил Хованец.

Что о визите Фицо в Москву говорят в Словакии

В МИД Словакии сказали, что официальная позиция Братиславы заключается в необходимости поддерживать диалог «со всеми заинтересованными сторонами».

В то же время визит Фицо в Москву проходит на фоне дискуссий в ЕС о предстоящих переговорах с Кремлем о завершении войны в Украине. По информации Financial Times, руководство Евросоюза уже обсуждает формат потенциального диалога с Россией, хотя в Брюсселе признают: в настоящее время Москва не демонстрирует готовность к серьезным переговорам.

Кроме того, украинский президент Владимир Зеленский ранее призвал представителей других государств воздержаться от участия в мероприятиях 9 мая в Москве.

На этом фоне Россия усилила меры безопасности перед празднованиями. В частности, в стране сообщали о возможных ограничениях мобильного интернета, а также предупреждали дипломатов и гражданских в Киеве о возможных «ответных ударах» в случае атак во время праздничных мероприятий.

