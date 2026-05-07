Фицо в Москве может передать Путину "послание от Зеленского" — МИД Словакии
Премьер Словакии Роберт Фицо во время визита в Москву может передать Путину послание от Зеленского, заявили в МИД страны.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время поездки в Москву 9 мая намерен встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным и может передать ему «послание» от президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом заявил государственный секретарь МИД Словакии Растислав Хованец, цитируемый SME.sk.
В словацком внешнеполитическом ведомстве подтвердили, что Фицо примет участие в церемонии возложения цветов к могиле неизвестного солдата в Москве, однако не будет присутствовать на военном параде.
По словам Хованца, «словацкий премьер в последнее время дважды контактировал с президентом Украины, поэтому во время разговора с Путиным сможет донести некоторые сигналы от Киева».
«Параллельно у него состоится встреча с президентом России, которому он сможет передать послание от президента Украины, с которым дважды контактировал на прошлой неделе. Также он сможет получить ценную информацию о том, как Путин оценивает усилия по завершению войны», — заявил Хованец.
Что о визите Фицо в Москву говорят в Словакии
В МИД Словакии сказали, что официальная позиция Братиславы заключается в необходимости поддерживать диалог «со всеми заинтересованными сторонами».
В то же время визит Фицо в Москву проходит на фоне дискуссий в ЕС о предстоящих переговорах с Кремлем о завершении войны в Украине. По информации Financial Times, руководство Евросоюза уже обсуждает формат потенциального диалога с Россией, хотя в Брюсселе признают: в настоящее время Москва не демонстрирует готовность к серьезным переговорам.
Кроме того, украинский президент Владимир Зеленский ранее призвал представителей других государств воздержаться от участия в мероприятиях 9 мая в Москве.
На этом фоне Россия усилила меры безопасности перед празднованиями. В частности, в стране сообщали о возможных ограничениях мобильного интернета, а также предупреждали дипломатов и гражданских в Киеве о возможных «ответных ударах» в случае атак во время праздничных мероприятий.