Фицо в Москве заявил о близком конце войны в Украине

Роберт Фицо в Москве / © Associated Press

Реклама

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл в Москву, где возложил венок к мемориалу «Могила Неизвестного солдата» вблизи Кремля. При этом он сказал российским журналистам, что хочет «задать Путину несколько вопросов», и заявил о близком завершении войны в Украине.

Об этом сообщает словацкое издание Dennik N.

По словам Фицо, во время визита в Москву он хотел бы передать послание от европейских политиков. «Несколько человек были заинтересованы в этой поездке», — сказал он.

Реклама

Свое главное послание словацкий премьер обозначил как «диалог».

«Это ключевое слово — мы должны разговаривать и встречаться», — сказал он.

Фицо добавил, что он выступает за любую форму прекращения огня.

«Я хочу выразить свою веру в то, что мы приближаемся к концу российско-украинского конфликта», — отметил он.

Реклама

Премьер-министр подчеркнул, что он стремится к «стандартным отношениям» между Словакией и Россией. Он также сказал российским журналистам, что хочет обсудить с Владимиром Путиным некоторые практические вопросы.

Визит Фицо в Москву — что известно

Напомним, для своей поездки в Москву глава словацкого правительства Роберт Фицо был вынужден существенно изменить логистику своего перелета из-за принципиальной позиции ряда государств. Польша, а также Эстония, Латвия и Литва официально отказали словацкой делегации в использовании своего воздушного пространства.

В словацком МИД заявили, что Фицо во время поездки в Москву планирует встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным и может передать ему «послание» от президента Украины Владимира Зеленского.

Советник украинского президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин предположил, о чем могут говорить словацкий премьер Роберт Фицо и российский президент Владимир Путин в контексте Украины.

Реклама

Новости партнеров