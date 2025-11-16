Фицо внезапно отменил экстренное обращение: что произошло

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо / © Associated Press

Запланированное на воскресенье, 16 ноября, экстренное обращение премьер-министра Словакии Роберта Фицо, которое должны были транслировать общественные вещатели страны, было отменено.

Об этом сообщает издание TV Noviny.

Выступление главы словацкого правительства анонсировал телеканал STVR накануне в субботу, 15 ноября.

«Словацкое телевидение и радио сообщает об изменении программы на воскресенье, 16 ноября. Согласно информации из Офиса правительства Словацкой Республики, анонсированное чрезвычайное выступление премьер-министра Словацкой Республики Роберта Фицо не состоится», — сообщил представитель STVR Филип Пуховский.

Причина отмены трансляции названа не была.

Заместитель председателя партии Фицо Smer-SD Эрик Калиняк впоследствии уточнил, что премьер-министр Словакии подхватил вирусную инфекцию.

По словам Калиняка, в субботу у них было совещание, и он уже там увидел, что Фицо чувствует себя нехорошо. Однако он предполагает, что в понедельник словацкий премьер вернется к работе.

Напомним, недавно премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна не согласится на использование замороженных российских активов для финансирования военных расходов Украины.финансирование военных расходов Украины.