- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 375
- Время на прочтение
- 1 мин
Фицо внезапно отменил экстренное обращение: что произошло
Премьер-министр Словакии подхватил вирусную инфекцию.
Запланированное на воскресенье, 16 ноября, экстренное обращение премьер-министра Словакии Роберта Фицо, которое должны были транслировать общественные вещатели страны, было отменено.
Об этом сообщает издание TV Noviny.
Выступление главы словацкого правительства анонсировал телеканал STVR накануне в субботу, 15 ноября.
«Словацкое телевидение и радио сообщает об изменении программы на воскресенье, 16 ноября. Согласно информации из Офиса правительства Словацкой Республики, анонсированное чрезвычайное выступление премьер-министра Словацкой Республики Роберта Фицо не состоится», — сообщил представитель STVR Филип Пуховский.
Причина отмены трансляции названа не была.
Заместитель председателя партии Фицо Smer-SD Эрик Калиняк впоследствии уточнил, что премьер-министр Словакии подхватил вирусную инфекцию.
По словам Калиняка, в субботу у них было совещание, и он уже там увидел, что Фицо чувствует себя нехорошо. Однако он предполагает, что в понедельник словацкий премьер вернется к работе.
Напомним, недавно премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна не согласится на использование замороженных российских активов для финансирования военных расходов Украины.финансирование военных расходов Украины.