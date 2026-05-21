Фицо выступил против особого статуса Украины в ЕС: что предлагает Мерц

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо / © Associated Press

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не поддерживает идею предоставления Украине статуса ассоциированного члена Европейского Союза. Так он отреагировал на инициативу канцлера Германии Фридриха Мерца по поводу нового формата сотрудничества Киева с ЕС.

Об этом говорится в Dennikn.

По словам Фицо, в настоящее время в Евросоюзе нет политической атмосферы для принятия подобных решений.

«Или мы кого-то принимаем или не принимаем. Сегодня в Европейском Союзе нет настроений для шагов такого характера», — заявил словацкий премьер.

В то же время, он отметил, что первоочередное право на вступление в ЕС имеют другие страны-кандидаты, в частности Черногория, Албания и Сербия.

Что известно о статусе ассоциированного члена ЕС для Украины

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц предложил предоставить Украине статус ассоциированного члена ЕС. Соответствующее письмо он направил в Брюссель в ответ на просьбу Киева ускорить интеграцию в блок.

По замыслу Мерца Украина могла бы получить особый формат сотрудничества с Евросоюзом, однако без полноправного членства и права голоса в институтах ЕС на этом этапе.

