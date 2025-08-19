- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 1787
- Время на прочтение
- 2 мин
Фицо выступил с резким заявлением относительно Украины — что он сказал
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, ранее неоднократно пытавшийся блокировать или отсрочить некоторые санкции ЕС против России, выступил с новым заявлением.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал Украину к территориальным уступкам и отказу от НАТО.
Об этом он рассказал 19 августа и опубликовал видео на «Х».
Он подчеркнул, что Украина «должна быть открытой для обсуждения территориальных изменений, а не вступления в НАТО»
В трехминутном видео после его участия в заседании Европейского Совета по Украине он настаивал на том, что «первой базовой предпосылкой для прекращения конфликта является понимание, что Украина не может стать государством-членом НАТО».
Фицо отметил, что уже высказывал это мнение раньше и сталкивался с жесткой критикой.
«Не менее важно фактическое понимание, что без обсуждения территориальных изменений в Украине невозможно достичь прогресса», — сказал он.
Премьер добавил, что он разочарован тем, что ЕС «вынужден был ждать, пока Дональд Трамп укажет путь к миру», похвалив инициативу президента США как «огромный личный успех».
Фицо также отверг предложение о том, что страны ЕС могут принять участие в покупке военного оборудования для Украины на сумму €100 млрд, назвав это «плохой шуткой».
Он заявил, что не может представить ситуацию, в которой Словакия тратит деньги на американское оружие, чтобы бесплатно отправить его в Украину.
Неудивительно, что он также скептически относится к идее дальнейших санкций против России.
В то же время он выразил надежду на мир как можно быстрее и заявил о готовности поддержать стремление Украины к вступлению в Европейский Союз.
«Обсуждение территориальных изменений должно произойти», — подчеркнул премьер-министр Словакии
«С самого начала войны я отвергал членство Украины в НАТО как основную предпосылку для прекращения конфликта», — сказал Фицо.
Отметим, что эта позиция не нова для Фицо. Ранее он также выступал с подобными заявлениями по Украине.
Ранее Фицо использовал пошлую аллегорию для Украины, комментируя переговоры Трампа и Путина. Словацкий премьер-министр сказал, что «Мероприятие использовало Украину, чтобы попытаться ослабить Россию».