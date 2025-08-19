Фицо выступил с резким заявлением относительно Украины — что он сказал

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо / © Associated Press

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал Украину к территориальным уступкам и отказу от НАТО.

Об этом он рассказал 19 августа и опубликовал видео на «Х».

Он подчеркнул, что Украина «должна быть открытой для обсуждения территориальных изменений, а не вступления в НАТО»

В трехминутном видео после его участия в заседании Европейского Совета по Украине он настаивал на том, что «первой базовой предпосылкой для прекращения конфликта является понимание, что Украина не может стать государством-членом НАТО».

Фицо отметил, что уже высказывал это мнение раньше и сталкивался с жесткой критикой.

«Не менее важно фактическое понимание, что без обсуждения территориальных изменений в Украине невозможно достичь прогресса», — сказал он.

Премьер добавил, что он разочарован тем, что ЕС «вынужден был ждать, пока Дональд Трамп укажет путь к миру», похвалив инициативу президента США как «огромный личный успех».

Фицо также отверг предложение о том, что страны ЕС могут принять участие в покупке военного оборудования для Украины на сумму €100 млрд, назвав это «плохой шуткой».

Он заявил, что не может представить ситуацию, в которой Словакия тратит деньги на американское оружие, чтобы бесплатно отправить его в Украину.

Неудивительно, что он также скептически относится к идее дальнейших санкций против России.

В то же время он выразил надежду на мир как можно быстрее и заявил о готовности поддержать стремление Украины к вступлению в Европейский Союз.

«Обсуждение территориальных изменений должно произойти», — подчеркнул премьер-министр Словакии

«С самого начала войны я отвергал членство Украины в НАТО как основную предпосылку для прекращения конфликта», — сказал Фицо.

Отметим, что эта позиция не нова для Фицо. Ранее он также выступал с подобными заявлениями по Украине.

Ранее Фицо использовал пошлую аллегорию для Украины, комментируя переговоры Трампа и Путина. Словацкий премьер-министр сказал, что «Мероприятие использовало Украину, чтобы попытаться ослабить Россию».