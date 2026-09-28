Фицо заговорил о досрочных выборах: в Словакии коалиция оказалась под угрозой распада

Роберт Фицо / © Associated Press

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о возможности проведения досрочных парламентских выборов в январе 2027 года, если его коалиции не удастся урегулировать внутренний конфликт.

Об этом сообщает Bloomberg.

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По словам словацкого премьера, дальнейшее обострение спора между партнерами по правительству может поставить под угрозу функционирование нынешнего парламентского большинства.

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В центре конфликта оказалась Словацкая национальная партия (SNS) и его лидер Андрей Данко. Уже несколько месяцев продолжаются споры по поводу министра окружающей среды Томаша Тарабы, которого в свое время именно SNS выдвинула на этот пост.

Данко настаивает на отставке Тарабы. В то же время возможное увольнение министра может иметь более широкие политические последствия для правительства Фицо.

В частности, Тараб давал понять, что в случае отставки может сформировать отдельную парламентскую фракцию вместе с другими депутатами. При таком сценарии коалиция рискует потерять необходимую поддержку в парламенте, состоящем из 150 депутатов.

На фоне обострения ситуации Фицо фактически поставил партнерам ультиматум. Во время воскресных теледебатов он заявил, что если Данко и Тараб не смогут договориться, страна может пойти на досрочные выборы уже в начале следующего года.

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«Если господин Данко и господин Тараба не опомнятся, в январе могут пройти досрочные выборы», — сказал словацкий премьер.

Фицо также признал, что нынешняя коалиция самая сложная из тех правительств, которыми ему приходилось руководить. Он заявил, что готов к любому развитию событий, включая досрочные выборы.

«Если вы хотите ее развалить, то разваливайтесь. В отличие от других, я готов к январю», — подчеркнул глава словацкого правительства.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не желает участия своей страны в военном конфликте в случае применения статьи 5 Североатлантического договора.

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Мы ранее информировали, что премьер Словакии считает, что западные политики стремятся спровоцировать конфликт НАТО с Россией в случае поражения Украины на поле боя.

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