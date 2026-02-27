Фицо заподозрил Украину в повреждении нефтепровода "Дружба"

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо / © Associated Press

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что нефтепровод «Дружба», по которому через территорию Украины транспортируется российская нефть в его страну, на самом деле пригоден к эксплуатации. При этом он предположил, что Украина может умышленно повредить трубопровод так, как она это якобы сделала с «Северными потоками».

Как сообщает Reuters, Фицо подтвердил намерение создать совместную словацко-венгерскую комиссию для оценки состояния нефтепровода «Дружба».

«Впервые сегодня обсудил это с венгерским премьером Виктором Орбаном, что нефтепровод не поврежден, разве что его повредят сегодня-завтра-послезавтра намеренно, как уничтожили "Северный поток" — на это Украина, несомненно, способна. У нас есть информация, что нефтепровод работает», — заявил глава словацкого правительства.

Фицо также добавил, что Словакия покупает нефть на белорусско-украинской границе, поэтому не может быть речи о том, что Украина транспортирует «российскую нефть».

Как возник конфликт из-за «Дружбы»

Поставки нефти через «Дружбу» в Венгрию и Словакию — единственные страны Европейского Союза, которые до сих пор импортируют российскую нефть — были прекращены 27 января, что заставило обе страны искать альтернативные источники и использовать государственные резервы.

Украина утверждает, что трубопровод был поврежден ударом российского беспилотника, и она проводит ремонтные работы как можно быстрее.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил в Facebook, что Киев прекратил поставки нефти по политическим причинам, добавив, что он и Фицо договорились создать следственный комитет.

В пятницу, 27 февраля, президент Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Словакии Робертом Фицо и пригласил его в Украину для обсуждения «всех существующих вопросов».

Правительства Венгрии и Словакии поддерживают связи с Москвой, несмотря на критику со стороны некоторых партнеров по ЕС, выступают против военной помощи Украине и оспаривают усилия ЕС по прекращению импорта энергоносителей из России до конца 2027 года — план, который, по их мнению, увеличивает расходы для их экономик.

Напомним, ранее словацкая нефтеперерабатывающая компания Slovnaft, которая на 100% зависела от российской нефти, заказала семь танкеров из Саудовской Аравии, Норвегии, Казахстана и Ливии. Это произошло после повреждения российским обстрелом нефтепровода «Дружба», который проходит через Украину.