Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что цель его правительства — не победа над Россией, а скорейшее прекращение войны в Украине. Он раскритиковал подход ЕС к конфликту, подчеркнув, что Словакия не будет участвовать в "военных авантюрах".

Об этом он заявил в интервью SPRAVY.

"Наша цель – как можно скорее остановить войну, чтобы славяне перестали убивать друг друга. Война могла закончиться через три месяца после ее начала, но кто-то хотел использовать ее для борьбы с Россией", – заявил Фицо.

Фицо подчеркнул, что ЕС тратит больше усилий на поддержку войны, чем на поиск мира.

"Если бы ЕС прилагал столько же энергии к миру, сколько к войне, конфликт уже давно бы завершился. Я никогда не буду премьер-министром военного времени", - подчеркнул он, добавив, что Словакия не будет вовлекаться в военные конфликты, поскольку для этого нет "нравственных, исторических или юридических оснований".

Комментируя неформальный саммит ЕС в Копенгагене, на котором обсуждались вопросы безопасности, в частности создание "стены дронов" для защиты от российских беспилотников, Фицо отметил, что не участвовал из-за проблем со здоровьем. Он выразил скептицизм по поводу таких инициатив:

"Этот вопрос для экспертов. Что может сказать премьер-министр, никогда не стрелявший из оружия, о защите от дронов?" – заметил он.

Фицо напомнил, что 17 октября в Михаловцах пройдет очередной раунд переговоров между правительствами Словакии и Украины. Он подчеркнул важность диалога для поиска путей прекращения войны и поддержания стабильности в регионе.

Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что граждане Венгрии якобы не хотят быть в одном союзе с украинцами, чтобы не разделить их судьбу. А судьба украинцев — это быть рядом с Россией.