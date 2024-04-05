Физически здоровая 28-летняя женщина закончит свою жизнь эвтаназией в следующем месяце: подробности

Она умрет у себя дома рядом с любимым.

Молодая женщина, страдающая депрессией, аутизмом и граничным расстройством личности, закончит свою жизнь эвтаназией.

Об этом она рассказала The Free Post.

28-летняя Зорайя тер Бик живет в небольшом селе в Нидерландах, неподалеку от немецкой границы, и в мае покончит с жизнью путем эвтаназии.

Когда-то она мечтала стать психиатром, но так и не смогла окончить колледж.

Несмотря на то, что она живет со своим 40-летним парнем в доме с двумя котами, она говорит, что устала от жизни.

Психиатр сказал ей: "Мы больше ничего не можем для вас сделать. Лучше уж никогда не станет".

Это был момент, когда Зорайя решила, что хочет умереть: "Я всегда четко отдавала себе отчет, что если мне не станет лучше, я больше не смогу этим заниматься".

Зорайя тер Бик / Фото: из соцсетей

Она планирует быть кремированной, чтобы ее парню не пришлось убирать ее могилу.

Зорайя сказала, что эвтаназия состоится на ее диване и во время этого не будет играть музыка. Она объяснила, что врач сначала даст ей успокоительное, а затем препарат, который остановит ее сердце, а ее парень будет все время рядом с ней.

Женщина сказала: "Врач на самом деле не спешит. Это не так, что он заходит и говорит: "Ложись, пожалуйста!". В основном это сначала чашка кофе, чтобы успокоить нервы и создать мягкую атмосферу. Затем он спрашивает, готова ли я. Я занимаю свое место на кушетке. Он еще раз спросит, уверена ли я, и начнет процедуру, пожелав мне счастливого пути. Или, в моем случае, хорошего сна, потому что я ненавижу, когда мне говорят: "Счастливого пути". Я никуда не еду".

Зорайя тер Бик / Фото: из соцсетей

У женщины не так много родственников, поэтому ее парень найдет хорошее место в лесу, чтобы развеять ее прах.

Она добавила: "Я немного боюсь смерти, потому что это полная неизвестность. Мы не знаем, что будет дальше – или ничего не будет? Это самое страшное".

Нидерланды – первая страна в мире, легализовавшая ассистированное самоубийство в 2001 году. В 2022 году в стране было 8 720 случаев эвтаназии, что составляет 5% всех смертей, что на 4% больше, чем годом ранее.

Напомним, экс-премьер Нидерландов умер вместе со своей женой путем двойной эвтаназии. Дрис и Евгения ван Агт были очень больны, но "не могли жить друг без друга".

Читайте также: