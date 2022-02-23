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Флаг Украины был вывешен на мэрии Будапешта, а в Берлине его цветами подсветили Бранденбургские ворота

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Флаг Украины был вывешен на мэрии Будапешта, а в Берлине его цветами подсветили Бранденбургские ворота

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Цветами украинского национального флага вечером подсветили и государственную канцелярию в немецком Дюссельдорфе.

Мэр Будапешта Гергей Корачонь сообщил, что поднял флаг Украины на здании мэрии города в знак солидарности с украинским народом.

Соответствующее фото мэр опубликовал в среду, 23 февраля.

"Мы вывесили украинское знамя на ратуше как символ украинского народа и Украины", — написал Корачонь.

Он добавил, что ранее вместе с несколькими европейскими коллегами-мэрами выразил солидарность мэру Киева, а также мэру Берегово в Закарпатье.

"Как часть европейского сообщества, мы должны отстаивать суверенитет Украины и решительным образом протестовать против действий Путина", — добавил мэр Будапешта.

Kitettük az ukrán zászlót a Városházára, az ukrán emberek является Ukrajna melletti kiálláskent. Korábban több európai...

Опубликовано Karácsony Gergely Среда, 23 февраля 2022 г.

В то же время вечером в украинских национальных цветах подсветили Бранденбургские ворота в Берлине, чтобы усилить сигнал солидарности с Украиной.

"С освещением Бранденбургских ворот мы посылаем четкий сигнал вместе с другими европейскими городами. Как свободный город для свободной и суверенной Украины", – сказала мэр Берлина Франциска Гиффи.

Кроме того, цветами украинского национального флага вечером подсветили государственную канцелярию в немецком Дюссельдорфе.

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