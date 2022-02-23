Флаг Украины был вывешен на мэрии Будапешта, а в Берлине его цветами подсветили Бранденбургские ворота

Цветами украинского национального флага вечером подсветили и государственную канцелярию в немецком Дюссельдорфе.
Мэр Будапешта Гергей Корачонь сообщил, что поднял флаг Украины на здании мэрии города в знак солидарности с украинским народом.
Соответствующее фото мэр опубликовал в среду, 23 февраля.
"Мы вывесили украинское знамя на ратуше как символ украинского народа и Украины", — написал Корачонь.
Он добавил, что ранее вместе с несколькими европейскими коллегами-мэрами выразил солидарность мэру Киева, а также мэру Берегово в Закарпатье.
"Как часть европейского сообщества, мы должны отстаивать суверенитет Украины и решительным образом протестовать против действий Путина", — добавил мэр Будапешта.
Kitettük az ukrán zászlót a Városházára, az ukrán emberek является Ukrajna melletti kiálláskent. Korábban több európai...Опубликовано Karácsony Gergely Среда, 23 февраля 2022 г.
В то же время вечером в украинских национальных цветах подсветили Бранденбургские ворота в Берлине, чтобы усилить сигнал солидарности с Украиной.
"С освещением Бранденбургских ворот мы посылаем четкий сигнал вместе с другими европейскими городами. Как свободный город для свободной и суверенной Украины", – сказала мэр Берлина Франциска Гиффи.
Berlin strahlt das Brandenburger Tor #Ukraine #BrandenburgerTor https://t.co/zyqkSREDY5— StN_News (@StN_News) February 23, 2022
Das Brandenburger Tor heute Abend #Ukraine pic.twitter.com/iwqevDqCcS— Eberhard Schellenberger (@ESchellenb) February 23, 2022
Берлинд Украины ард түмэнтэй эв санааны нэгдэлтэйгээ илэрхийлж Brandenburger Tor өнөө орой ценхер шар өнгөөр Ґэрэлтлээ. pic.twitter.com/IbLUhWgb1X— Oyu N (@OyuN2711) February 23, 2022
Putin bricht das Völkerrecht. Er droht mit Krieg — deshalb ist das Brandenburger Tor heute in den Farben der Ukraine beleuchtet.— Susanna Kahlefeld (@s_kahlefeld) 23 февраля 2022
Europäische Solidarität heißt jetzt: konsequente und weitreichende Sanktionen. pic.twitter.com/mSWocmwGrH
Brandenburger Tor #ukraine pic.twitter.com/ewyrZX4jet— Jenni Thier (@stehsatz) 23 февраля 2022
Кроме того, цветами украинского национального флага вечером подсветили государственную канцелярию в немецком Дюссельдорфе.
Nordrhein-Westfalen zeigt Solidaritet mit der #Ukraine и весть das Landeshaus в ден Farben der ukrainischen Nationalflagge erstrahlen. MP @HendrikWuest tauscht sich am Abend mit der Generalkonsulin der Ukraine in Düsseldorf @iryna_shum aus. pic.twitter.com/NRBd2RiRutОпубликовано в Staatskanzlei NRW (@landrw) February 23, 2022
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