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Флаг Украины на Кремле и черные пакеты-солдаты: в Сети публикуют мемы про парад в Москве 9 Мая

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
1028
Время на прочтение
1 мин
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Флаг Украины на Кремле и черные пакеты-солдаты: в Сети публикуют мемы про парад в Москве 9 Мая

Мемы о параде в Москве 9 Мая. Фото: из открытых источников.

В центре Москвы 9 Мая пройдет торжественный парад.

Во вторник, 9 мая, в Москве пройдет ежегодный парад в честь Дня победы.

Уже известно, что к Владимиру Путину приедут четыре иностранных лидера  президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Киргизии Садир Жапаров и президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Поддержать своего друга по диктатуре также, возможно, приедет самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

ТСН.ua собрал реакции пользователей соцсетей и самые интересные мемы по поводу празднований в Москве 9 Мая.

Ранее мы писали, что после атаки дронов на Кремль сотрудникам Росгвардии в Москве выдали антидроновые ружья, с которыми они будут нести службу во время парада 9 Мая.

Мемы о 9 Мая в Москве. Фото: из открытых источников / ©
Мемы о 9 Мая в Москве. Фото: из открытых источников
Мемы о 9 Мая в Москве. Фото: из открытых источников / ©
Мемы о 9 Мая в Москве. Фото: из открытых источников
Мемы о 9 Мая в Москве. Фото: из открытых источников / ©
Мемы о 9 Мая в Москве. Фото: из открытых источников
Мемы о 9 Мая в Москве. Фото: из открытых источников / ©
Мемы о 9 Мая в Москве. Фото: из открытых источников
Мемы о 9 Мая в Москве. Фото: из открытых источников / ©
Мемы о 9 Мая в Москве. Фото: из открытых источников
Мемы о 9 Мая в Москве. Фото: из открытых источников / ©
Мемы о 9 Мая в Москве. Фото: из открытых источников
Мемы о 9 Мая в Москве. Фото: из открытых источников / ©
Мемы о 9 Мая в Москве. Фото: из открытых источников
Мемы о 9 Мая в Москве. Фото: из открытых источников / ©
Мемы о 9 Мая в Москве. Фото: из открытых источников
Мемы о 9 Мая в Москве. Фото: из открытых источников / ©
Мемы о 9 Мая в Москве. Фото: из открытых источников

Напомним, военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан предполагает, что есть высока вероятность массированной ракетной атаки Украины в ночь на 9 мая. Главная цель – это столица.

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Дата публикации
Просмотры
1028
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