Флаг Украины на Кремле и черные пакеты-солдаты: в Сети публикуют мемы про парад в Москве 9 Мая

Во вторник, 9 мая, в Москве пройдет ежегодный парад в честь Дня победы.

Уже известно, что к Владимиру Путину приедут четыре иностранных лидера президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Киргизии Садир Жапаров и президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Поддержать своего друга по диктатуре также, возможно, приедет самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

ТСН.ua собрал реакции пользователей соцсетей и самые интересные мемы по поводу празднований в Москве 9 Мая.

Как в самом деле будет проходить парад 9 мая на красной площади. pic.twitter.com/b7Tbz5h9kv — Yalchin (@Kerim___Y) May 7, 2023

Этот сон, этот сон мне снится каждую ночь.

А чудо-дрон следует в столицу АДА…



Там идет парад на красной площади.

Все поглядывают в небо и с нетерпением ждут украинского дрона… ✌️

Слава Украине! pic.twitter.com/UsagSCwYFl — David Ilnitsky (@DavidIlnitsky) May 7, 2023

Наносящий военный парад русской армии в этом году пройдет не на Красной Площади, а в украинских полях. pic.twitter.com/JtumKLDXK2 — Энергия на шару (@PowerNaShary) May 4, 2023

Ранее мы писали, что после атаки дронов на Кремль сотрудникам Росгвардии в Москве выдали антидроновые ружья, с которыми они будут нести службу во время парада 9 Мая.

Мемы о 9 Мая в Москве. Фото: из открытых источников

Мемы о 9 Мая в Москве. Фото: из открытых источников

Мемы о 9 Мая в Москве. Фото: из открытых источников

Мемы о 9 Мая в Москве. Фото: из открытых источников

Мемы о 9 Мая в Москве. Фото: из открытых источников

Мемы о 9 Мая в Москве. Фото: из открытых источников

Мемы о 9 Мая в Москве. Фото: из открытых источников

Мемы о 9 Мая в Москве. Фото: из открытых источников

Мемы о 9 Мая в Москве. Фото: из открытых источников

Напомним, военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан предполагает, что есть высока вероятность массированной ракетной атаки Украины в ночь на 9 мая. Главная цель – это столица.

Читайте также: