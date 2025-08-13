Флаг УПА на концерте Макса Коржа в Варшаве: посол Украины прокомментировал скандал

Концерт Макса Коржа

Во время концерта белорусского рэпера Макса Коржа в минувшую субботу на Национальном стадионе в Варшаве среди зрителей были замечены флаги ОУН-УПА. Инцидент вызвал широкий резонанс в Польше и среди украинского сообщества.

Об этом пишет "RMF24".

Посол Украины в Польше Василий Боднарь высказал свою позицию относительно событий. По его словам, украинцы, посещающие подобные концерты, должны помнить о контексте и последствиях:

"Я не понимаю, зачем украинцы вообще пошли на этот стадион. Концерт был на русском языке, и разговаривающие на этом языке сейчас убивают украинцев, развязывают войну и уничтожают Украину", — заявил дипломат.

Он также подчеркнул, что нарушители польского закона должны нести ответственность и верховенство права является основой порядка в любой стране.

Извинения участника инцидента

Мужчина, который принес на концерт красно-черное знамя и выложил видео в соцсетях, извинился за свое поведение.

"Если кто-то обиделся, извиняюсь. Я благодарен всем полякам, которые помогают украинцам. Еще раз извиняюсь", — сказал он в видеообращении.

Реакция польских правоохранителей

Во время концерта полиция Варшавы арестовала 109 человек за многочисленные правонарушения, включая хранение наркотиков, пиротехники, нападения на охрану и незаконное проникновение на территорию стадиона. 50 человек были оштрафованы на общую сумму около 11 500 злотых. Еще 38 дел передано в суд для назначения штрафа.

Официальный сайт PGE National Stadium сообщил, что руководство компании PL.2012+, оператора стадиона, обратилось с уведомлением о возможном преступлении. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в отношении 63 человек уже начата процедура высылки из страны.

Посол Украины о соблюдении законов

Василий Боднар подчеркнул, что украинцы, которые находятся в Польше, должны соблюдать польское законодательство и традиции:

"Любая, кто нарушает закон и демонстрирует недостаток социальной отзывчивости, должен быть привлечен к ответственности", - подчеркнул дипломат.

Он добавил, что находящиеся в Польше украинцы должны помнить о своей ответственности как гостей страны и соблюдать действующие правила.

Напомним, концерт белорусского рэпера Макса Коржа в Варшаве стал новым политическим скандалом, который быстро набирает обороты.