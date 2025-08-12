Флаг УПА, пиротехника и депортация украинцев: что известно о скандальном концерте Макса Коржа в Варшаве

Белорусский певец Макс Корж

Выступление белорусского репера Макса Коржа в Варшаве 9 августа вызвало большой резонанс.

Во время его концерта происходили массовые беспорядки — фаны бросали пиротехнику, штурмовали сцену, а полиция задержала более 100 человек.

Что известно о скандальном концерте Макса Коржа в Польше и при чем здесь украинцы читайте в материале ТСН.ua.

Кто такой Макс Корж

Максим Анатольевич Корж — белорусский певец (известный как Макс Корж), автор песен и композитор. Родился 23 ноября 1988 года в городе Лунинце, Брестской области в Беларуси.

Во время учебы в Белорусском государственном университете записал свою первую сольную песню «Небо поможет нам», на которую одолжил у матери 300 долларов. Эта песня приобрела большую популярность в интернете.

Певец Макс Корж

После службы в армии (2009–2011) вернулся в музыку и начал активно продвигать свои песни.

В 2012 году выпустил дебютный альбом «Животный мир», в который вошло 16 песен, написанных за 3 года.

В 2013 году вышел второй альбом «Жить в кайф», который принес певцу общественное признание и популярность.

Политическая позиция, гастроли в РФ и отношение к войне в Украине

Известно, что Макс Корж подписал контракт с лейблом Respect Production, что позволило ему гастролировать не только в Беларуси, но и в других странах.

До начала полномасштабного российского вторжения, Корж дважды получал запрет на въезд в Украину из-за своих концертов в аннексированном Крыму, однако они обе были отменены.

Однако в 2017 году он был внесен в базу «Миротворец».

Скриншот с сайта «Миротворец»

В начале свои карьеры певец позиционировал себя как аполитичным, не влияющим на политику, но поддерживает людей, независимо от страны.

Однако во время протестов в Беларуси в 2020 году он занял позицию, где призвал к временному прекращению протестов во избежание дальнейшего насилия и жертв.

Тогда Корж обратился к участникам акций со словами, чтобы они «притормозили» и не рисковали жизнью, потому что прямая конфронтация с силовиками, по его словам, не приведет к победе.

Сообщение Макса Коржа в соцсети о протестах в Беларуси

Такая позиция музыканта вызвала критику среди части фанатов, которые считали, что он мало поддерживает протестное движение, но некоторые понимали его как призыв не действовать бездумно против силовых сил.

Позиция Коржа относительно российской войны против Украины неоднозначна.

В феврале 2022 года он осудил вторжение в Украину, призвал к миру и отменил все концерты в России.

Сообщение певца о войне / Источник: скриншот из сообщения Макса Коржа в соцсети Instagram

Корж выпустил песню «Свой дом» с мыслями о войне и событиями в Украине и заявил, что белорусы не пойдут воевать против Украины.

Однако ни в своем заявлении в соцсети, ни в своей песне Корж четко не указал, что Россия является агрессором.

Тогда, в 2022 году, в РФ запреты выступления многих артистов выступающих против войны, среди которых оказался и Макс Корж.

Пока певец не выступает в Украине и РФ, однако на его официальном сайте до сих пор есть анонсы концертов в трех российских городах:

Новосибирск,

Екатеринбург

Санкт-Петербург.

К слову, даты этих концертов до сих пор не определены.

Скриншот с официального сайта певца

В 2024 году Макс Корж вынужден был покинуть Беларусь из-за предстоящего разговора с представителями милиции, которая должна была состояться на фоне его политической позиции. Известно, что певец живет в Европе, при этом не выказывая места своего пребывания.

Скандальный концерт Макса Коржа в Варшаве

В столице Польши — Варшаве, 9 августа белорусский певец Макс Корж отыграл громкий концерт.

Билеты на мероприятие начали продавать еще в декабре 2024, которые за шесть дней раскупили.

На концерт пришли украинские, польские и русские поклонники.

Скандальным выступление Макса Коржа стало из-за массовых беспорядков и нарушений общественного порядка. Часть посетителей перепрыгивала из-за барьеров на поле стадиона, зажигали файеры, а также люди массово использовали пиротехнику.

Полиция задержала 109 человек за правонарушения, среди которых были нападения на хранителей и хранение наркотиков.

На момент публикации статьи певец не прокомментировал ситуацию.

В частности, Корж во время своего выступления сделал заявление о войне в Украине, отметив, что целая страна находится в заложниках. После этого он скандировал «Останови войну», подхвативший весь стадион.

Однако Корж ни разу не назвал страну, которая стала агрессоркой и начала войну.

Такая затея певца вызвала волну возмущения у пользователей, ведь непонятно, к кому именно обращался певец — или к полякам, или к украинцам, или к россиянам, и кто же должен закончить войну.

Кроме того, некоторые пользователи обвинили Коржа в двойных стандартах, ведь он не отменил запланированные концерты в РФ.

Скриншот из соцсетей

На официальном сайте певца известно, что следующий концерт состоится 6 сентября в казахстанском городе Алматы.

Анонс следующего концерта на официальном сайте певца

Возмущение поляков и депортация украинцев

Особый резонанс на концерте белорусского певца вызвало появление на концерте красно-черного флага Украинской повстанческой армии (УПА).

Этот флаг (перед концертом охрана тщательно проверяла и изымала флаги у гостей — Ред.) «засветился» у одного из посетителей, в том числе рядом развевался сине-желтый флаг Украины с символом «Идея Нация».

Дата публикации 18:02, 11.08.25 Количество просмотров 65 На концерте Макса Коржа в Польше засветилось флаг УПА: поляки возмутились

На эту ситуацию отреагировали польские политики.

Особенно острой была реакция депутата от партии «Право и справедливость» Дариуша Матецкого. Он назвал этот символ знаком преступников и палачей и обратился в прокуратуру с требованием возбудить уголовное производство за пропаганду тоталитарных идеологий и разжигание национальной розни.

Сообщение Дариуша Матецкого на платформе Х

«У вас есть силы кричать на польском стадионе с флагом убийц-геноцида детей, но у вас нет сил защищать свою родину? Прочь из Польши!» — высказался политик в соцсети Х.

Стоит отметить, что в Польше флаг УПА официально не запрещен, однако в польском обществе он вызывает неоднозначные и противоречивые эмоции из-за исторических трагических событий, в частности, Волынской трагедии 1943-1944 годов, когда происходили кровавые конфликты между украинцами и поляками.

После концерта Макса Коржа, премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что в Варшаве против 63 участвовавших в беспорядках на концерте белорусского рэпера Макса Коржа открыто производство об их принудительном или добровольном выселении из страны.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о депортации нарушителей

Среди нарушителей — 57 украинцев и шесть белорусов. Он отметил, что суды отреагировали оперативно.

Один из посетителей, Дмитрий, державший этот флаг, извинился в соцсетях. Он объяснил, что хотел выразить поддержку Украине в борьбе с российской агрессией, а не пропагандировать тоталитаризм, и извинился перед теми, кого мог оскорбить.

Сообщение обвиняемого после концерта Макса Коржа

«Хочу обратиться ко всем, кого могло оскорбить произошедшее во время концерта в Варшаве. Я знаю, что в моей родной стране, в Украине, каждый день гибнут люди. Поэтому я понимаю, что вражда и ненависть ни к чему хорошему не приведут. Я не хотел вызывать отрицательных эмоций. Флаг, который я держал, был для меня символом поддержки украинцев. Я не имел никакого отношения к пропаганде какого-либо режима. Я хотел только напомнить о российской агрессии и поддержать наших воинов», — сказал он в своем видеообращении.

Россия пытается разварить Украину и Польшу

Комментируя инцидент с флагом УПА, пользователи допустили, что к скандалу на концерте в Варшаве могут быть причастны российские провокаторы.

В то же время премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Россия из-за различных информационных и политических провокаций пытается испортить отношения между Украиной и Польшей, разжечь вражду и ослабить союзные отношения двух стран. Кремль активно использует иностранных агентов и коллаборантов для распространения таких провокаций и антипольских и антиукраинских настроений в обеих странах.

Премьер-министр Польши Дональд Туск / © Associated Press

«Тогда как война в Украине близится к концу, Россия делает все возможное, чтобы напугать Киев и Варшаву. Антипольские жесты украинцев и разжигание антиукраинских настроений в Польше это сценарий, срежиссированный Путиным, иностранными агентами и местными идиотами. Всегда теми же», — отметил премьер.

