Флаги и лозунги: акции в поддержку Украины продолжаются по всему миру (фото)

Флаги и лозунги: акции в поддержку Украины продолжаются по всему миру (фото)

В Варшаве акцию в поддержку Украины провели прямо под посольством России.

Все мировое сообщество вышло на акции поддержки Украины на фоне обострения угрозы со стороны России. В частности, сине-желтые флаги развернули сегодня, 20 февраля, в Польше, Франции, Германии и даже Аргентине.

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В Париже мирное шествие и манифестация в поддержку суверенитета Украины прошли по центру города. Участники отмечают, что к манифестантам присоединились представители других народов и общин, которые болеют за судьбу Украины.

"Большинство прохожих парижан с симпатией относились к украинцам и даже скандировали вместе лозунги, хотя не обошлось без провокаторов, которые были быстро задержаны службами правопорядка", — написала в своем Facebook участница акции Инна Власюк.

Фото: Inna Vlasyuk/Facebook (https://www.facebook.com/inna.vlasyuk.paris)

В Варшаве акцию в поддержку Украины провели прямо под посольством России. Участники развернули украинские, польские и белорусские флаги, а также надписи "Украина победит".

Фото: Yuriy Banakhevych/Facebook (https://www.facebook.com/yuriy.banakhevych)

В Германии по Мюнхене проехал автомобиль с прицепом, на котором была изображена украинская символика и привязаны украинские флаги.

Фото: Алексей Рябчин/Facebook (https://www.facebook.com/alexrbchn)

Поддержали Украину и в Аргентине. Там у памятника Тарасу Шевченко собралось около сотни украинцев.

"К сожалению, у меня мало веры, что Путина можно остановить. Но эта ситуация точно нас объединит. Я уверена, что каждый украинец — за цельную и могущественную Украину", — написала участница акции Яна Новосёлова.

Фото: Яна Новоселова/Facebook (https://www.facebook.com/yana.novoselova.5)

Напомним, ранее в Праге, Берлине, Будапеште, Лондоне, Париже и других городах Европы 19 февраля прошли акции в поддержку Украины с лозунгом #StandWithUkraine.

Кроме того, известные грузинские певцы, актеры, спортсмены, политики и другие публичные лица записали видеообращение в поддержку Украины.

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