Флаги РФ и Беларуси на Паралимпиаде: в Италии сделали резкое заявление

Министр иностранных дел и министр спорта Италии выразили свой протест из-за участия спортсменов из России и Беларуси в соревнованиях.

Российский флаг

Российский флаг / © Associated Press

В правительстве Италии раскритиковали решение Международного паралимпийского комитета (МПК), который разрешил спортсменам из РФ и Беларуси выступать на зимней Паралимпиаде-2026, которая пройдет в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо, под флагами своих стран.

Протест выразили министр иностранных дел Антонио Таяни и министр спорта Андреа Абоди, заявление которых цитирует издание «Новости.LIVE».

«Постоянное нарушение Россией перемирия и олимпийских и паралимпийских идеалов, поддержанное Беларусью, несовместимо с участием их спортсменов в Играх, за исключением нейтральных индивидуальных спортсменов», — заявили итальянские чиновники.

Они также выступили против решения Генассамблеи Международного паралимпийского комитета от 27 сентября о полном восстановлении членства паралимпийских комитетов РФ и Беларуси, которое ранее раскритиковали 33 страны и Европейская Комиссия, и выразили полную поддержку Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану назвал это решение Международного паралимпийского комитета «грязным» и «ужасным».

Он сравнил то, что происходит с российскими спортсменами на спортивных соревнованиях с «ползучей оккупацией».

Напомним, украинский скелетонист Владислав Гераскевич предложил применить санкции против атлетов из государства-агрессора для предотвращения их участия в соревнованиях. По его словам, более 300 российских паралимпийцев непосредственно участвовали в войне против Украины, где и получили ранения.

