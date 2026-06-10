"Фламинго" и БпЛА атаковали РФ: мощные взрывы на заводах и НПЗ, пожары и коллапс в аэропортах (фото, видео)

Взрывы / © Associated Press

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Ночью против 10 июня беспилотники снова атаковали территорию Российской Федерации. Страну-агрессорку потрясли мощные взрывы.

Что известно о новой атаке на Россию, читайте в материале ТСН.ua.

Заметим, что ночью для регионов Уральского федерального округа был введен режим ракетной опасности. Жителей просили «сохранять покой и быть бдительными».

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Наведались дроны и в Москву. Мэр российской столицы Сергей Собянин информировал о якобы уничтожении около десяти целей, летевших на город.

Кроме того, этой ночью в России снова вводились ограничения в аэропортах. В частности, в Ижевске, Перми, Казани, Саратове, Самаре и Нижнем Новгороде.

Что известно о взрывах

Утром 10 июня советник министра обороны Украины Сергей Стерненко, а также Телеграмм-каналы сообщили, что украинские Силы обороны нанесли удары по ВНИИР-Прогресс в Чебоксарах и Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самаре.

По его словам, Чебоксары атаковали FP-5 «Фламинго». В городе на заводе производится электромеханические приводы, гидросистемы и системы управления для тяжелой техники — от самоходной артиллерии до ракетных комплексов «Искандер». Он уже был атакован в мае.

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Атака на Чебоксары. Фото: Телеграмм-канал ASTRA,

В то же время, отметил представитель Минобороны, Куйбышевский НПЗ расположен в более чем 900 км от линии фронта. Это одно из крупнейших предприятий в регионе, входящее в «Роснефть», производящее более 30 видов нефтепродуктов и мощностью около 7 млн тонн в год.

Куйбышевский НПЗ. Фото: Телеграмм-канал ASTRA.

Дата публикации 07:45, 10.06.26 Количество просмотров 43 Россия вздрогнула от взрывов - видео

В то же время власти Владимирской области заявили о пожарах, возникших после атаки БпЛА. Губернатор Александр Авдеев заявил о возгорании на двух объектах инфраструктуры в Камешковском и Александровском округах.

Напомним, вчера, 9 июня, Москву атаковали дроны . Также угроза атаки БпЛА была объявлена в Сочи. В ряде российских аэропортов вводились ограничения на прием и выпуск самолетов.

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