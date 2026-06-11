«Фламинго» пробили щит обороны Кремля, Путину не удается скрыть адские последствия: дошло до Москвы

Взрыв / © Associated Press

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Минувшей ночью, 9 июня, украинские военные нанесли удар крылатыми ракетами ФП-5 «Фламинго» по военному заводу РФ, производящему ключевые компоненты для беспилотников и ракет. Кроме того, была атакована нефтяная инфраструктура, что еще больше обострит дефицит топлива в России.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Удар по Чебоксарам

Завод «Прогресс» в Чебоксарах расположен в более чем 900 км от линии фронта. Он является одним из ключевых российских производителей навигационного оборудования для высокоточного оружия. На предприятии производят приемники спутниковой навигации и антенны типа «Комета», которые используются в БПЛА «Шахед», крылатых ракетах «Калибр», оперативно-тактических ракетных системах «Искандер-М» и унифицированных модулях для планирования и коррекции авиабомб.

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Руководитель Чувашской Республики Олег Николаев признал, что ракетный удар повредил инфраструктуру в Чебоксарах. Телеграмм-канал Astra информировал о том, что российские чиновники пытались защитить «Прогресс» сетками против дронов после украинских ударов по заводу в конце 2025-го.

«ВСУ нанесли почти идентичный ракетный удар „Фламинго“ заводу „Прогресс“ 5 мая, а ракетный удар 10 июня демонстрирует возрастающую способность Украины поддерживать и усиливать удары на большие расстояния по ключевым российским военным объектам», — отмечают в ISW.

Удар по нефтяной инфраструктуре

Украинская армия продлила свою кампанию атак по российской нефтяной инфраструктуре. Ночью 10 июня под прицелом оказался Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самаре, расположенный более 1000 км от украинской границы. НПЗ является одним из крупнейших производящих бензин, дизельное топливо, мазут и другие нефтепродукты. Это предприятие составляет около 2,5% от общих мощностей России от переработки. Российская государственная нефтяная компания «Роснефть» заявила, что этот завод имеет мощность около 7 млн тонн нефти в год.

Геолокационные кадры и спутниковые снимки показывают пожар и повреждение нефтеперерабатывающего завода. Два неназванных источника в отрасли сообщили Reuters, что Куйбышевский НПЗ 10 июня прекратил переработку нефти на установках первичной перегонки сырой нефти завода после атаки.

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В ту же ночь украинские войска нанесли удары по нефтеперекачивающим станциям Второво и Лобково во Владимирской области, что на расстоянии 700 км от места запуска. Обе станции перекачивают дизель в Московский кольцевой нефтепродуктопровод и транспортируют нефтепродукты в российские порты Балтийского моря, преимущественно через Приморский нефтеналивный порт.

Данные системы управления пожарной информацией NASA от 10 июня показывают тепловые аномалии вблизи обеих насосных станций. В то же время губернатор Владимирской области Александр Авдеев признал, что удары БпЛА нанесли пожары на двух промышленных объектах вблизи Камешковского и Александровского районов.

Кроме того, руководитель Ростовской области Юрий Слюсар заявил, что удар беспилотника нанес пожар вблизи нефтебазы, а данные NASA FIRMS подтвердили тепловые аномалии на топливном резервуаре вблизи Миллерово.

«ВСУ в последние несколько месяцев успешно усиливают масштабы своих дальнобойных ударов по нефтяной инфраструктуре в России, используя перегруженные российские средства противовоздушной обороны. Украинские удары по резервуарам для хранения топлива, вероятно, усугубит распространение дефицита топлива на территории страны-агрессорки, который уже начался в некоторых регионах и частях оккупированной Украины», — говорится в отчете Института.

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Напомним, президент Владимир Зеленский подтвердил удар украинских FP-5 Flamingo по военному заводу в Чебоксарах и показал видео попадания. По его словам, предприятие снабжало российскую армию компонентами для дронов и ракет.

Дата публикации 07:41, 11.06.26 Количество просмотров 10 Дроны атаковали Афипский НПЗ в Краснодарском крае - видео

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