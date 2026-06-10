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«Фламинго» уготовили точно в цель: Зеленский показал феерический удар вглубь РФ и последствия
Военный завод в Чебоксарах обеспечивает русскую армию компонентами для дронов и ракет.
В ночь на 10 июня украинская дальнобойная ракета FP-5 «Фламинго» попала в военный завод в Чебоксарах РФ. Это подтвердил президент Владимир Зеленский и показал видео попадания.
Зеленский опубликовал на официальном телеграмм-канале.
По его словам, этот завод обеспечивает армию окупантов компонентами для дронов и ракет.
«Продолжаем применять украинские дальнобойные санкции против российских военных объектов и нефтяной отрасли. В частности, этой ночью украинские FP-5 Flamingo попали в военный завод в Чебоксарах, обеспечивающий армию оккупанта компонентами для дронов и ракет», — написал он.
Кроме того, он добавил, что украинские силы нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу «Куйбышевский» в Самарском регионе — в 900 км от фронта.
«Расстояние от линии фронта — более 900 километров. Благодарен воинам ССО, ССС и ГУР. Достигли также вполне справедливые ответы СБУ и двух объектов нефтяной инфраструктуры во Владимирском регионе в 700 километрах», — подчеркнул Зеленский.
Взрывы в России 10 июня — что известно:
В ночь на 10 июня украинские беспилотники снова атаковали территорию страны-агрессорки России. В результате были слышны взрывы, пылали пожары и возник коллапс в аэропортах.
Добавим, что о применении украинской ракеты «Фламинго» ранее сообщал советник министра обороны Украины Сергей Стерненко. В своем тг-канале он рассказал, что Украина нанесла атаки по «ВНИИР-Прогресс» в Чебоксарах и Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самаре.