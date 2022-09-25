"Флешмоб" с портретом Путина и ультиматум: в Дагестане протесты набирают оборот

Анонимные организаторы акций поставили в соцсетях ультиматум властям: отпустить всех задержанных, либо они заблокируют все федеральные трассы Дагестана.

В воскресенье, 25 сентября, жители Дагестана провели несколько акций протеста против путинской мобилизации.

Толпу протестующих силовики пытались разогнать выстрелами из автоматов.

Анонимные организаторы акций поставили в соцсетях ультиматум властям: отпустить всех задержанных, либо они заблокируют все федеральные трассы Дагестана. Также они обещают перекрыть железнодорожное сообщение.

"Если в течении часа вы, с*чьи потроха, не отпустите всех задержанных, то мы выведем все села на федеральные трассы Дагестана, подождём покрышки, дрова и сено. Остановим таким же способом поезда!

Власть и м*сора, у вас ровно час, что бы нам начали писать и отправлять видео, что их отпускают, а иначе ровно через час все трассы запылают!", — говорится в сообщении.

Участников протеста призывают выходить на трассы без телефонов и даже без машин.

"Несколько покрышек дрова и бензин! Готовимся и ждём от меня сигнала! Кто со стороны увидит факелы, снимайте и скидывайте видео на бот обратной связи! Братья, и в Махачкале должны запылать трассы", — отмечают организаторы.

Также в соцсетях Дагестана запустили флешмоб – сжигание портрета Путина.

Напомним, что обострение набрали протесты в Дагестане, который местные окрестили по типу украинского "Майдана".

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