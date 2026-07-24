Флот Путина превратился в «черную дыру» для российского бюджета

Нефтяной танкер / © Associated Press

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Эффективность украинских ударов по российскому флоту не стоит оценивать лишь по количеству потопленных кораблей, ведь даже поврежденные суда наносят России существенный экономический ущерб.

Об этом в эфире Эспрессо заявил руководитель программ безопасности Центра глобалистики Стратегия ХХІ Павел Лакийчук.

По его словам, окончательно уничтоженными можно считать только утопленные корабли, в то время как поврежденные суда со временем могут быть отремонтированы.

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«Отминусованное — это утопленное. Вот крейсер „Москва“ отменен окончательно. А пораженное судно может быть отремонтировано рано или поздно», — отметил Лакийчук.

Эксперт подчеркнул, что большинство атак украинских дронов были направлены не на полное уничтожение кораблей, а на временный вывод их из строя.

«Те удары дронами в большинстве своих случаев преследовали цель не уничтожить российское судно, а покалечить его, временно вывести из строя», — пояснил он.

Лакийчук также указал, что не все поврежденные российские суда остаются в Азово-Черноморском бассейне.

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«Для нас Черное море замкнуто, а для россиян те, кого не добили, пошли или пойдут работать в Финский залив», — сказал эксперт.

В то же время, он подчеркнул, что даже после ремонта такие суда уже не приносят России ожидаемого экономического эффекта.

«Каждое из тех судов, которое у россиян повреждено, сейчас вместо того, чтобы приносить доходы в российский бюджет и бюджеты компаний „Роснефть“ или „Газпром“, вытягивает из этого бюджета средства на свой ремонт», — резюмировал Лакийчук.

Ранее сообщалось, что Россия ослабляет ПВО на фронте для защиты «теневого флота» в Черном и Азовском морях.

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Мы ранее информировали, что в Черном море было поражено 20 судов «теневого флота» России.

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