Флот РФ прошел подготовку по нанесению ядерных ударов по Европе – FT

Россияне указывают десятки целей для Балтийского флота, преимущественно в Норвегии и Германии.

Балтийский флот РФ завершил подготовку по нанесению ядерных ударов по европейским странам. Россия указала 32 потенциальные цели для российского флота в Европе.

Об этом пишет Financial Times.

Отмечается, что Россия считает главным приоритетом в случае войны с НАТО ослабление военного и экономического потенциала противника.

Оказавшиеся в распоряжении СМИ секретные карты содержат список целей для российских ракет, которые могут нести как обычный, так и ядерный заряд. На картах россияне указывают десятки целей для Балтийского флота, преимущественно в Норвегии и Германии.

Страна-агрессор, в частности, тренировалась "атаковать" военно-морскую базу в Бергене (Норвегия), радиолокационные станции и объекты специального назначения.

"Также россияне провели подготовку по нанесению ядерного удара по объектам оборонной промышленности Великобритании, в частности, по британскому Барроу-ин-Фернессе, где строят военные корабли и подводные лодки", — говорится в сообщении.

РФ может применить "демонстрационный удар"

Несмотря на то, что РФ указала всего десятки целей по всей Европе, не исключено, что она может нацеливаться на сотни или даже тысячи объектов.

"В РФ указывают на возможность российских кораблей нести ядерное оружие, а также на высокую маневренность флота, позволяющую наносить внезапные и массированные удары по разным направлениям. Аналитики, на которых ссылается FT, считают, что стратегия России предусматривает нанесение ударов по гражданским объектам и критической инфраструктуре", — говорится в сообщении.

Более того, российские военные упоминали о варианте так называемого "демонстрационного удара" для запугивания западных стран.

Напомним, эксперт объяснил, как одолеть российский флот в Черном море.

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