Флот в ловушке, зерновозы пылают: Украина парализовала экспорт из Новороссийска

Атаки дронов парализовали отгрузку зерна из Новороссийска. / © скрин с видео

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В последние несколько дней вблизи российских черноморских портов Новороссийск и Туапсе по меньшей мере пять коммерческих зерновозов получили повреждения в результате атак беспилотников. Из-за усиления ударов Москва столкнулась с критическими трудностями в продолжении экспорта собственного зерна на мировые рынки во время активного сезона сбора урожая.

Об этом пишет Bloomberg.

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Поражены суда и остановка портов

По информации источников, во вторник утром под удар попали сразу четыре грузовых корабля, а еще одно судно было поражено накануне в понедельник. Москва пытается приуменьшить масштабы разрушений, хотя все большее число мировых судовладельцев опасаются рисков, связанных с заходом в российские терминалы.

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Среди пострадавших судов оказался российский балкер Victoria V, который должен был загрузить 7 тысяч тонн пшеницы в Новороссийск, а также корабль Fehu под флагом Маршалловых Островов. Кроме того, дроны атаковали суда Elina B под мальтийским флагом и Necibe под флагом Сан-Марино, а либерийский сухогруз Anna S из-за пожара на борту после удара вообще упустил возможность продолжать рейс.

Стоит отметить, что с 10 июля из-за постоянных атак беспилотников полностью остановились отгрузки из российских портов Азовского моря, обеспечивающих четверть зернового экспорта РФ. На прошлой неделе три глубоководных терминала в Новороссийске также объявили о временном прекращении работы после одной из самых масштабных атак с начала полномасштабной войны.

Российский флот в Новороссийске загнали в ловушку

Кроме коммерческой инфраструктуры, в Новороссийске базируются остатки Черноморского флота РФ, остающиеся одной из приоритетных целей для украинских сил обороны. Представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук отмечает, что головной болью для оккупантов является уничтожение носителей крылатых ракет «Калибр», которыми враг продолжает обстреливать территорию Украины непосредственно из мест базирования.

По словам спикера, российские корабли оказались в безвыходном положении, поскольку во всем Черном море для них больше не осталось ни одного безопасного места. Военные суда не могут нормально обслуживаться в сухих доках из-за риска стать легкой мишенью, а выход в открытое море грозит неизбежной встречей с украинскими морскими дронами и ракетами «Нептун». Плетенчук добавил, что в прошлом месяце было три обстрела из пункта базирования в Новороссийске. Поэтому эти корабли нужно оттуда «непосредственно выковыривать», потому что в море они уже не выходят.

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