Фон дер Ляйен сделала громкое заявление об оборонном союзе и поддержке Украины

В течение следующих пяти лет евроинституции, которые будут сформированы по итогам выборов в Европарламент, должны сформировать настоящий оборонный союз, поскольку укрепление безопасности ЕС является неотложной задачей.

Об этом в Бухаресте во время выступления на конференции Европейской народной партии (ЕНП) по определению ключевых кандидатов на предстоящих европейских выборах заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

“Безопасность для Европы означает, что мы должны делать больше для нашей собственной обороны. Наша следующая цель очень четкая: мы должны предоставить турбоускорение для наших промышленных возможностей в течение следующих пяти лет. В центре этого должен быть один простой принцип — Европа должна тратить больше... Это поможет нам ответить на срочную необходимость восстановить, пополнить и модернизировать вооруженные силы стран-членов и продолжать поддержку Украины», — подчеркнула фон дер Ляйен.

Она убеждена, что Европа должна приложить усилия, чтобы развить и наладить производство следующего поколения оперативных оборонных способностей, которые позволят добиваться победы в любой битве.

“ЕНП является партией, выступающей за Европу, которая может защитить себя. И мы будем той партией, которая будет добиваться результатов в (формировании) оборонного союза. Эта цель требует безраздельного внимания, поэтому нам необходимо иметь еврокомиссара по обороне для следующего мандата (Еврокомиссии — ред.). Такова наша цель, цель ЕНП”, — отметила президент Еврокомиссии.

Напомним, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз откроет в Киеве Офис по оборонным инновациям.

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