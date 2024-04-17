Фон дер Ляйен сделала жесткое заявление о возможной победе России

Она отметила, что пришло время Европе сделать шаг вперед в усилении обороны и безопасности.

ЕС должен продолжать поддерживать Украину, мобилизовать для этого все институциональные и производственные способности, поскольку цена гипотетической победы России, цена опасности, которую она может принести для Европы, намного выше любых расходов на помощь Украине.

Об этом в Брюсселе во время выступления на Европейском саммите по безопасности и обороне заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщил корреспондент "Укринформа".

“Осуществление совместного шага в обороне не будет простым. Это потребует от Европы нового оборонительного мышления, начиная от стран-членов и до институтов, до промышленности, до инвесторов. Это потребует политического и морального мужества стоять рядом с Украиной на европейской земле так долго, как будет необходимо. Потому что цена опасности, цена российской победы может быть намного выше любых сбережений, которые мы можем сделать сейчас”, — заявила фон дер Ляйен.

По ее словам, в современном мире, в котором бушуют многочисленные конфликты и угрозы, Европа должна готовиться к собственной защите, поскольку цена ее неготовности отвечать на такие вызовы может оказаться намного выше, чем Европа может себе позволить.

"Именно поэтому пришло время для Европы сделать этот шаг вперед в (усилении) обороны и безопасности", — добавила президент Еврокомиссии.

Напомним, в Пентагоне считают, что Россия под властью Путина на протяжении многих лет будет представлять угрозу для США и европейских союзников. В американском оборонном ведомстве заявили о необходимости сдерживать российскую агрессию и поддерживать оборонные возможности Украины.

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