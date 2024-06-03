Фонд Джорджа Клуни хочет привлечь к ответственности российских пропагандистов

Юристы фонда американского актера Джорджа Клуни "За справедливость" намерены привлечь к ответственности российских пропагандистов, призывающих к войне против Украины и геноцида украинцев.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

"Фонд американского актера Джорджа Клуни и его жены Амаль "За справедливость" добивается уголовного преследования российских пропагандистов в Европе. Это очень важно. Группа Макфола-Ермака давно работает с нашими партнерами над тем, чтобы российские пропагандисты, так же виноваты в разжигании ненависти и продвижении войны РФ против Украины, попали под санкции. У нас уже были успехи на этом направлении", — говорится в сообщении.

Ермак сообщил, что совместно с Амаль Клуни обсуждали наказание для россиян за похищение украинских детей. И говорили о пропагандистах тоже.

"Сейчас юристы фонда Клуни хотят привлечь к ответственности российских пропагандистов, призывающих к войне против Украины и геноцида украинцев. Многие пропагандисты РФ до сих пор имеют недвижимость в Европе, которую обещают "уничтожить", как и Украину. Пропагандисты ответственны за геноцид украинцев. И они будут отвечать" ", – отметил Ермак.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский ввел санкции против российских пропагандистских ресурсов.

Кроме того, мы ранее информировали, что российские пропагандисты раскрыли настоящее положение дел на фронте среди кафиров.

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