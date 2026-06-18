Фондовый рынок России обваливается после атаки украинских дронов на Москву

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После очередной массированной атаки на Москву 18 июня российский фондовый рынок начал быстро обваливаться. Индекс Мосбиржи просел по меньшей мере на 2,32%, что стало самым большим дневным падением с октября прошлого года.

Об этом сообщает The Moscow Times.

В России обвалился фондовый рынок после удара по Москве

После результативного украинского удара по Москве российский фондовый рынок начало сильно качать. В частности, в течение торговой сессии индекс опускался до отметки 2425,52 пункта — самого низкого показателя с декабря 2024 года.

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Российские аналитики говорят, что очевидной причиной падения рынка является украинский налет БпЛА на Москву.

Среди лидеров падения оказались акции компании «Газпром Нефть», которой принадлежит атакованный Московский НПЗ.

Это предприятие, обеспечивающее около 40% потребностей российской столицы в топливе, с начала недели остановило производственные мощности. Также остановили свою работу заводы «Танеко» в Нижнекамске, а также Куйбышевский и Волгоградский НПЗ.

Российские аналитики жалуются, что украинские удары по объектам нефтепереработки все сильнее влияют на распродажу активов, а еще — разгоняют инфляцию в РФ.

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На рыночные настроения дополнительно давят снижение мировых цен на нефть после заключения соглашения между США и Ираном, а также риски усиления международных санкций против РФ.

Акции «Роснефти» потеряли 4% и опустились до минимумов 2023 года.

Ценные бумаги «Газпрома» подешевели на 3,2%, и им остается около 1% до обновления исторического минимума с 2009 года.

Также зафиксирован спад стоимости акций других крупных компаний: ВТБ потерял 4%, «Сбер» — 1,5%, «Северсталь» — 3%, «Аэрофлот» — 1,7%.

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Акции девелоперских групп лишились почти по 4%.

С начала года российский рынок сократился на 12%. А со времен, когда начались переговоры Кремля с администрацией Дональда Трампа, падение составило 25%.

Удар по Москве 18 июня: главное

Напомним, утро 18 июня в Москве и Подмосковье началось с массированной атаки беспилотников, которая вызвала панику среди местных жителей. Мэр города Сергей Собянин заявил о сбитии системой ПВО 43 дронов, летевших в направлении столицы. Из-за угрозы в московских аэропортах «Внуково», «Шереметьево», «Домодедово» и «Жуковском» ввели временные ограничения на вылет и прием самолетов.

Несмотря на заявления российских властей о сбитии целей, несколько БпЛА достигли Московского нефтеперерабатывающего завода. По словам местных жителей, в результате попадания на крупнейшем нефтеперерабатывающем предприятии Москвы вспыхнуло несколько резервуаров, а в небо поднялись столбы огня и густой дым.

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Повторное удачное поражение Московского НПЗ Силами обороны Украины также подтвердил советник министра обороны Украины Сергей Стерненко. Между тем, в соцсетях распространяются многочисленные видео очевидцев, которые фиксировали пролеты беспилотников над высотками и жаловались на неэффективность работы противовоздушной обороны.

По этому случаю украинцы натворили кучу остроумных мемов.

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