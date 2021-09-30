Фонтаны из лавы и облака газа: на Гавайях извергается один из крупнейших и активнейших вулканов на Земле

Фонтаны из лавы и облака газа: на Гавайях извергается один из крупнейших и активнейших вулканов на Земле

Уровень опасности повышен до "предупреждения", а авиационный код изменен на красный.

Один из крупнейших и самых активных вулканов на Земле — Килауэа на Гавайях — начал извергать лаву. На кадрах с вебкамеры, которая снимает кратер, было видно фонтаны лавы и облака вулканического газа.

Об этом в четверг, 30 сентября, сообщает АР.

В Геологической службе США подтвердили, что в кратере Халемаумау на вершине вулкана началось извержение.

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Отмечается, что извержение полностью происходит в пределах Национального парка "Гавайские вулканы" и не представляет угрозы жилым домам.

"Мы не видим никаких признаков того, что лава движется к нижней части восточной рифтовой зоны, где живут люди. Сейчас вся деятельность происходит в пределах парка", — отметил ученый Геологической службы США Кен Хон.

Справка: Килауэа — это самый молодой наземный вулкан на Гавайских островах и самый активный в мире. Его высота составляет 1247 м. Самое масштабное его извержение произошло в 1959 году. В ночь на 14 сентября 1977 вулкан снова начал действовать. Следующее масштабное извержение, вызванное сейсмической активностью, произошло в начале мая 2018 года.

Напомним

На Канарах никак не успокоится вулкан Кумбре-Вьеха : в нем открылась новая трещина, откуда вытекает еще больше лавы.

: в нем открылась новая трещина, откуда вытекает еще больше лавы. Вулкан проснулся на испанском острове 20 сентября. Власти повысили уровень угрозы до оранжевого. Перекрыты региональные дороги. Началась эвакуация людей с ограниченной подвижностью. Ранее подобное происходило в 1971 году.

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