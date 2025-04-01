Forbes назвал самых богатых людей мира 2025 года: Маск снова первый

Илон Маск снова первый в списке самых богатых людей мира. / © Associated Press

Реклама

В этом году в мире зарегистрировано 3028 миллиардеров, что на 247 больше, чем в прошлом. Их совокупный капитал достиг 16,1 триллиона долларов, что почти на 2 триллиона больше, чем в 2024 году.

Forbes опубликовал ежегодный список самых богатых людей мира

Лидер рейтинга — Илон Маск, возглавляющий список с состоянием в 342 млрд долларов. На втором месте - Марк Цукерберг (216 млрд), третье занял Джефф Безос (215 млрд). В первую пятерку также вошли Ларри Эллисон (192 млрд) и Бернар Арно с семьей (178 млрд).

Реклама

Больше миллиардеров — в США (902 человека), за ними следуют Китай (516, вместе с Гонконгом) и Индия (205).

Топ-15 самых богатых людей мира в 2025 году:

1. Илон Маск - $342 млрд (Tesla, SpaceX, США)

2. Марк Цукерберг - $216 млрд (Meta/Facebook, США)

3. Джефф Безос - $215 млрд (Amazon, США)

4. Ларри Эллисон - $192 млрд (Oracle, США)

5. Бернар Арно и семья - $178 млрд (LVMH, Франция)

6. Уоррен Баффет - $154 млрд (Berkshire Hathaway, США)

7. Ларри Пейдж - $144 млрд (Google, США)

8. Сергей Брин - $138 млрд (Google, США)

9. Амансио Ортега - $124 млрд (Zara, Испания)

10. Стив Балмер - $118 млрд (Microsoft, США)

11. Роб Уолтон и семья - $110 млрд (Walmart, США)

12. Джим Уолтон и семья - $109 млрд (Walmart, США)

13. Билл Гейтс - $108 млрд (Microsoft, США)

14. Майкл Блумберг – $105 млрд (Bloomberg LP, США)

15. Элис Уолтон - $101 млрд (Walmart, США)

Этот рейтинг основан на данных по состоянию на 7 марта 2025 года.